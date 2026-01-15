Інтерфакс-Україна
Події
10:14 15.01.2026

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності, заявляють в СБУ.

У Телеграм-каналі у четвер українська спецслужба зазначає, що від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання нашої держави.

"Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави", – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, також окупанти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України.

"Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет", – наголошують у відомстві.

За матеріалами справи, найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

Згідно з повідомленням, задокументовано, що РФ атакувала критичну інфраструктуру нашої держави балістичними та крилатими ракетами "Іскандер", "Калібр", "Х-101", "Х-69" і дронами типу "Герань".

"Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців", – зазначили в українській спецслужбі.

"Служба безпеки кваліфікує системне знищення росією енергосистеми України як злочини проти людяності (ст. 442-1 Кримінального кодексу України), оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення", - наголошується в повідомленні.

В СБУ пояснюють, що однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах.

"Слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен рашист, причетний до цих злочинів, поніс заслужене покарання", – додали у відомстві.

Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #удар_рф #сбу #енергетика #злочини

