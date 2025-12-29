Інтерфакс-Україна
09:06 29.12.2025

ППО знешкодила 21 із 25 безпілотників, зафіксоване влучання 4 ударних БпЛА на 2 локаціях

ППО знешкодила 21 із 25 безпілотників, зафіксоване влучання 4 ударних БпЛА на 2 локаціях

Сили оборони України знешкодили 21 російський безпілотник із 25, зафіксоване влучання 4 БпЛА на 2 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Всього ж противник атакував 25-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово – рф., Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк - ТОТ, близько 15 із них ‘’шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

