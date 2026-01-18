Інтерфакс-Україна
07:54 18.01.2026

Шестеро цивільних постраждали через атаки ворожих БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Шестеро мирних жителів постраждали внаслідок атаки ворожих дронів у Синельниківському районі, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Телеграм-каналі.

"Васильківську громаду Синельниківського району противник атакував БпЛА. Постраждали 6 людей. Усі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу.  Виникло декілька загорянь. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, будівля пожежно-рятувального підрозділу, авто. Вчора надвечір, за уточненими даними, російські війська вдарили КАБами по Покровській громаді. Пошкоджений газогін. Нікопольщину з вечора і вночі ворог тероризував FPV-дронами, бив з важкої артилерії. Цілив по райцентру. Горіла легкова автівка", - написав Ганжа у Телеграмі.

 

Теги: #бпла_рф #постраждалі #дніпропетровська

