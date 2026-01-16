Інтерфакс-Україна
Події
18:55 16.01.2026

Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість постраждалих на Нікопольщині (Дніпропетровська обл.) через ворожі обстріли зросла до семи людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Протягом дня агресор тероризував Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Постраждалих, за останніми даними, семеро. Одна жінка залишається у лікарні. Стан важкий", - написав він у телеграм-каналі у п’ятницю.

Раніше повідомлялось про шість постраждалих та двох загиблих.

За даними ОВА, пошкоджені 6 багатоповерхових, 5 приватних і нежитловий будинки, комунальне підприємство, декілька авто, лінія електропередач та газогони.

Сьогодні близько 11-ї години армія рф здійснила артилерійський обстріл приватного сектору на береговій лінії та багатоповерхових будинків в центральній частині Нікополя.

За повідомленням Нацполіції, у Нікополі внаслідок ворожого удару посеред вулиці загинули дві жінки. Особу однієї з них встановлено - це жінка 1987 року народження. Дані другої загиблої наразі з’ясовуються. Важкі поранення отримала 66-річна мати загиблої. Її у критичному стані госпіталізували до обласного медичного закладу. Також акубаротравми дістали двоє поліцейських.

Під час наступних обстрілів поранено ще чотирьох цивільних - двох чоловіків та двох жінок віком 60 і 72 роки.

Теги: #атака_рф #постраждалі #нікопольщина

