Події
09:05 25.12.2025

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Фото: Ґвара

Сили оборони знешкодили 106 із 131 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну у ніч проти четверга, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Всього ж у ніч 25 грудня (з 19:00 24 грудня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Донецьк - ТОТ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

