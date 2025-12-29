Сімʼя загиблої у російському полоні журналістки Рощиної отримала кошти від держави

Сімʼя загиблої у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної отримала кошти від держави, повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос")

"Сімʼї Вікторії Рощиної переказали кошти. Отримав підтвердження від Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Йдеться про 302800 гривень. Жодні виплати не повернуть рідним Віку. Але це той мінімум, який держава зобов’язана зробити, щоб проявити повагу до своїх загиблих журналістів", - написав Юрчишин у Facebook у понеділок.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів на 2026 рік заклав у бюджет кошти для виплат постраждалим медійникам.