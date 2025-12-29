Інтерфакс-Україна
Події
12:14 29.12.2025

Сімʼя загиблої у російському полоні журналістки Рощиної отримала кошти від держави

1 хв читати

Сімʼя загиблої у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної отримала кошти від держави, повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос")

"Сімʼї Вікторії Рощиної переказали кошти. Отримав підтвердження від Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Йдеться про 302800 гривень. Жодні виплати не повернуть рідним Віку. Але це той мінімум, який держава зобов’язана зробити, щоб проявити повагу до своїх загиблих журналістів", - написав Юрчишин у Facebook у понеділок.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів на 2026 рік заклав у бюджет кошти для виплат постраждалим медійникам.

Теги: #рощина #сімя #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 26.12.2025
Майже 12 тис. виплат здійснено цивільним, яких РФ незаконно позбавила свободи, - Свириденко

Майже 12 тис. виплат здійснено цивільним, яких РФ незаконно позбавила свободи, - Свириденко

05:30 18.12.2025
Маршаллові острови першими у світі почали виплату громадянам базового доходу в криптовалюті

Маршаллові острови першими у світі почали виплату громадянам базового доходу в криптовалюті

21:52 11.12.2025
Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

21:20 11.12.2025
Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

18:10 11.12.2025
Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

10:07 09.12.2025
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

15:20 07.12.2025
Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

14:12 05.12.2025
За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

11:46 05.12.2025
Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

10:49 01.12.2025
Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

ВАЖЛИВЕ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

ОСТАННЄ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Одна людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Окупанти просунулися в Мирнограді, біля Гуляйполя та в Дніпропетровській області, за добу зайняли 26,79 кв. км – DeepState

Без світла на Київщині понад 9 тис. споживачів, негода знеструмила абонентів у 215 населених пунктах – Міненерго

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

Зеленський: Про створення демілітаризованої зони на лінії розмежування наразі не йдеться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА