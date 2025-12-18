Інтерфакс-Україна
Події
05:30 18.12.2025

Маршаллові острови першими у світі почали виплату громадянам базового доходу в криптовалюті

1 хв читати

Влада Маршаллових островів запровадила програму виплати безумовного базового доходу (БДД), пише The Guardian.

У її рамках кожен громадянин, який проживає на Маршаллових островах, буде щоквартально отримувати близько $200. Перші виплати відбулися наприкінці листопада, і одержувачі могли вибрати, як їх отримати: грошовими коштами на рахунок у банку, чеком або криптовалютою через цифровий гаманець.

"Ми, уряд, хочемо упевнитися, що ніхто не залишився позаду", - заявив британській газеті міністр фінансів Маршаллових островів Девід Пол.

"Щоквартальні $200 на людину, або близько $800 на рік, не зобов'язують кидати роботу... навпаки, вони швидше покликані підняти дух", - сказав він.

За його словами, ці виплати мають стати "соціальною захисною сіткою" на тлі зростання витрат і відтоку громадян.

Програму БДД фінансує трастовий фонд, створений у рамках угоди зі США, які, зокрема, хочуть компенсувати Маршаловим островам десятиліття американських ядерних випробувань. Активи фонду становлять $1,3 млрд, Штати зобов'язалися внести ще $500 млн до кінця 2027 року.

Експерти, на яких посилається The Guardian, називають цю програму першою у своєму роді у світі.

Маршаллові острови розташовані в Тихому океані між Гаваями та Австралією. Їхнє населення становить близько 42 тис. осіб.

Теги: #виплати #соцпідтримка #океанія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 11.12.2025
Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

21:20 11.12.2025
Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

18:10 11.12.2025
Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

10:07 09.12.2025
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

15:20 07.12.2025
Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

14:12 05.12.2025
За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

11:46 05.12.2025
Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

10:49 01.12.2025
Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

12:45 29.11.2025
Вже 17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків - голова комітету Ради

Вже 17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків - голова комітету Ради

15:55 28.11.2025
Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

Зеленський у п'ятницю може зустрітися з Туском - ЗМІ

На фронті більше 120 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

Асоціація прифронтових міст та громад виступає за створення спеціального підфонду для підтримки переселенців

Ворожі БпЛА атакували Черкащину та Сумщину, є пошкодження інфраструктури і постраждала

Ворожі шахеди вдарили по житловій забудові Кривого Рогу, є постраждалі

У Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки та освітнього закладу через атаку БпЛА

Голова НБУ та "ПриватБанк" вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку

Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік із $800 млн для України

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА