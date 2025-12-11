Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

Фото: НБУ

Кабінет міністрів розподілив 48,1 млн грн для виплати заробітної плати педагогам у закладах освіти, у яких вчаться менш як 45 учнів.

"Уряд розподілив резерв освітньої субвенції для виплати заробітної плати у 2025 році педагогам у закладах освіти, у яких на 1 вересня 2025 року вчилося менш як 45 учнів. Після подання закладами звітності в системі АІКОМ було верифіковано 447 закладів, які були ліквідовані чи реорганізовані (понижено в ступені, створено філії), а також у яких зросла кількість учнів і становить понад 45", - йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що рішення уряду дасть змогу вчителям цих шкіл вчасно отримати заробітну плату, а громадам — уникнути заборгованості.

Як повідомлялося, 4 грудня Кабінет міністрів затвердив зміни щодо виділення освітньої субвенції для маленьких шкіл. Відповідно, з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, у яких навчаються: менш як 60 учнів - для закладів загальної середньої освіти з 1-12 класами; менш як 55 учнів - для закладів загальної середньої освіти з 1-11 класами; менш як 45 учнів - для закладів загальної середньої освіти з 1-9 або 5-11 (12) класами. Дані норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл.