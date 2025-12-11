Інтерфакс-Україна
Події
18:10 11.12.2025

Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

1 хв читати
Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями
Фото: НБУ

Кабінет міністрів розподілив 48,1 млн грн для виплати заробітної плати педагогам у закладах освіти, у яких вчаться менш як 45 учнів.

"Уряд розподілив резерв освітньої субвенції для виплати заробітної плати у 2025 році педагогам у закладах освіти, у яких на 1 вересня 2025 року вчилося менш як 45 учнів. Після подання закладами звітності в системі АІКОМ було верифіковано 447 закладів, які були ліквідовані чи реорганізовані (понижено в ступені, створено філії), а також у яких зросла кількість учнів і становить понад 45", - йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що рішення уряду дасть змогу вчителям цих шкіл вчасно отримати заробітну плату, а громадам — уникнути заборгованості.

Як повідомлялося, 4 грудня Кабінет міністрів затвердив зміни щодо виділення освітньої субвенції для маленьких шкіл. Відповідно, з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, у яких навчаються: менш як 60 учнів - для закладів загальної середньої освіти з 1-12 класами; менш як 55 учнів - для закладів загальної середньої освіти з 1-11 класами; менш як 45 учнів - для закладів загальної середньої освіти з 1-9 або 5-11 (12) класами. Дані норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл.

Теги: #педагоги #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 09.12.2025
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

15:20 07.12.2025
Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

14:12 05.12.2025
За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

11:46 05.12.2025
Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

10:49 01.12.2025
Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

12:45 29.11.2025
Вже 17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків - голова комітету Ради

Вже 17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків - голова комітету Ради

15:55 28.11.2025
Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

12:34 24.11.2025
"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

11:19 24.11.2025
Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

19:19 23.11.2025
Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

ВАЖЛИВЕ

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

У найближчі дні має бути підготовлений список щодо пропозицій замін керівників обладміністрацій – Зеленський

ОСТАННЄ

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

Росіяни гальмують процеси обміну, бо хочуть загальних домовленостей – Зеленський

США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

СБУ кваліфікує як теракт вибухи у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, 3 поранено

Генсек НАТО: Ми є наступною ціллю Росії

Повне припинення вогню може настати тільки при підписанні рамкової угоди – Зеленський

У найближчі дні має бути підготовлений список щодо пропозицій замін керівників обладміністрацій – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА