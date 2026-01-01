Інтерфакс-Україна
Події
00:00 01.01.2026

Новий рік у нас буде попри все, бо ми українці, і в нас буде келих шампанського – Зеленський

2 хв читати

Мільйони українців очікують Нового року, і він настане попри всі негаразди, заявив президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні.

"За мить – Новий рік. Мільйони з нас його чекають. І Новий рік у нас буде попри все, бо ми такі люди, ми українці, ми щось придумаємо, ми приготуємо. І в нас буде гарно, буде смачно, буде келих шампанського. Може, у когось щось міцніше. І буде тост, дуже важливі слова. Тост. Один на всіх. Для мільйонів українців", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що цей тост буде за воїнів, які зараз на фронті, за кожного, хто віддав життя заради України, за учителів та рятувальників, пожежників, лікарів, енергетиків.

"За наших, які повернулися з полону і які цей Новий рік зустрінуть удома. За всіх, кого ми чекаємо. За всіх, хто нам допомагає. За те, щоб закінчилася ця війна. За те, щоб мир наступив. За те, щоб ворогу нічого не вдалось. І не вдасться, допоки ось так ми боремось, допоки ось так ми тримаємось. Допоки є українцями", - сказав президент.

Зеленський додав, що Росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, аніж воювати. "Саме тому ми часто кажемо один одному те, що говорять наші хлопці на фронті: все, що нам треба, – це протриматися на один день довше, ніж вони", - сказав він.

"2025 рік добігає кінця. Довкола нас – справжня зима. І те, чого ми не бачили дуже довго, – сніг на Новий рік. І всі діти, безумовно, – якщо чесно, і дорослі – чекали цього. І це дає сильне відчуття: якщо ми чогось дуже-дуже хочемо, рано чи пізно це стається. Безумовно, найбільше зараз ми хочемо миру", - наголосив глава держави.

Однак мир, за його словами, на відміну від новорічного снігу, не впаде із неба просто так, як диво.

"Але ми віримо в мир, і боремося за нього, і працюємо заради цього. І продовжимо це робити. Бо дуже хочемо у 2026-му, щоб тихо в небі й спокійно на землі, щоб тепло й світло в нас удома. І не 170, а всі 220 – так, як має бути. Щоб усі наші повернулись додому. З фронту, з полону, з окупації. Щоб були ми. Щоб була Україна", - резюмував Зеленський.

Теги: #новийрік #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:29 01.01.2026
Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

00:22 01.01.2026
Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

00:06 01.01.2026
У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

23:56 31.12.2025
Зеленський: Україна – єдиний щит, який зараз відділяє комфортне європейське життя від "русского мира"

Зеленський: Україна – єдиний щит, який зараз відділяє комфортне європейське життя від "русского мира"

08:11 21.12.2017
Дітей з обмеженими можливостями в Запоріжжі привітають 70 Дідів Морозів

Дітей з обмеженими можливостями в Запоріжжі привітають 70 Дідів Морозів

14:52 01.01.2014
У новорічну ніч піротехніка травмувала двох молодих українців - МВС

У новорічну ніч піротехніка травмувала двох молодих українців - МВС

ВАЖЛИВЕ

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

ОСТАННЄ

РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру Одещини напередодні Нового року — ОВА

До 8,6 тис. грн підвищилася мінімальна зарплата в Україні із 1 січня

Зеленський призначив Олексія Семенюка головою НКЦПФР - указ

КОЛЕКТИВ АГЕНТСТВА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА" ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, ЧИТАЧІВ І КОЛЕГ ІЗ НОВИМ 2026 РОКОМ!

Мирна угода готова на 90%, лишається 10%, і це значно більше ніж просто цифри – Зеленський

Трамп у соцмережі поширив колонку ЗМІ, в якій йдеться про "порожні погрози" Путіна та його перешкоджання в досягненні миру

Громадянин України зазнав тяжких травм унаслідок групового нападу в Польщі - посол

Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

Запоріжжя зазнало повторного ворожого удару: постраждала багатоповерхівка, поранено одну людину

Умєров повідомив про розмову з Віткоффом, Рубіо, Кушнером та радниками з нацбезпеки трьох країн-партнерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА