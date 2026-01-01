Новий рік у нас буде попри все, бо ми українці, і в нас буде келих шампанського – Зеленський

Мільйони українців очікують Нового року, і він настане попри всі негаразди, заявив президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні.

"За мить – Новий рік. Мільйони з нас його чекають. І Новий рік у нас буде попри все, бо ми такі люди, ми українці, ми щось придумаємо, ми приготуємо. І в нас буде гарно, буде смачно, буде келих шампанського. Може, у когось щось міцніше. І буде тост, дуже важливі слова. Тост. Один на всіх. Для мільйонів українців", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що цей тост буде за воїнів, які зараз на фронті, за кожного, хто віддав життя заради України, за учителів та рятувальників, пожежників, лікарів, енергетиків.

"За наших, які повернулися з полону і які цей Новий рік зустрінуть удома. За всіх, кого ми чекаємо. За всіх, хто нам допомагає. За те, щоб закінчилася ця війна. За те, щоб мир наступив. За те, щоб ворогу нічого не вдалось. І не вдасться, допоки ось так ми боремось, допоки ось так ми тримаємось. Допоки є українцями", - сказав президент.

Зеленський додав, що Росії доведеться закінчити війну, як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, аніж воювати. "Саме тому ми часто кажемо один одному те, що говорять наші хлопці на фронті: все, що нам треба, – це протриматися на один день довше, ніж вони", - сказав він.

"2025 рік добігає кінця. Довкола нас – справжня зима. І те, чого ми не бачили дуже довго, – сніг на Новий рік. І всі діти, безумовно, – якщо чесно, і дорослі – чекали цього. І це дає сильне відчуття: якщо ми чогось дуже-дуже хочемо, рано чи пізно це стається. Безумовно, найбільше зараз ми хочемо миру", - наголосив глава держави.

Однак мир, за його словами, на відміну від новорічного снігу, не впаде із неба просто так, як диво.

"Але ми віримо в мир, і боремося за нього, і працюємо заради цього. І продовжимо це робити. Бо дуже хочемо у 2026-му, щоб тихо в небі й спокійно на землі, щоб тепло й світло в нас удома. І не 170, а всі 220 – так, як має бути. Щоб усі наші повернулись додому. З фронту, з полону, з окупації. Щоб були ми. Щоб була Україна", - резюмував Зеленський.