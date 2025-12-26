Майже 12 тис. виплат здійснено цивільним, яких РФ незаконно позбавила свободи, - Свириденко

Фото: НБУ

На сьогодні уже здійснено майже 12 тис. виплат цивільним українцям, яких Росія незаконно позбавила свободи, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Звільнені цивільні українці, яких росія незаконно позбавила свободи отримуватимуть разову допомогу у розмірі 50 000 грн… Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн грн — одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн — щорічна допомога", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Премʼєр нагадала, що подати заявку людина може до Міністерства розвитку громад та територій України, до якої має додати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

Крім цього, цивільні, незаконно позбавлені свободи, які повернулися на територію України самостійно, крім цього мають надати підтверджувальний документ про те, що особа визнана потерпілою у кримінальному провадженні.

"Звільнені з російської неволі цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, отримують базові речі першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги", - додала вона.

Окрім того, звільнені з полону та члени родин полонених, яким Комісія встановила факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тис. грн після звільнення, а також на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні.