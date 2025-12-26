Інтерфакс-Україна
Події
12:22 26.12.2025

Майже 12 тис. виплат здійснено цивільним, яких РФ незаконно позбавила свободи, - Свириденко

2 хв читати
Майже 12 тис. виплат здійснено цивільним, яких РФ незаконно позбавила свободи, - Свириденко
Фото: НБУ

На сьогодні уже здійснено майже 12 тис. виплат цивільним українцям, яких Росія незаконно позбавила свободи, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Звільнені цивільні українці, яких росія незаконно позбавила свободи отримуватимуть разову допомогу у розмірі 50 000 грн… Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн грн — одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн — щорічна допомога", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Премʼєр нагадала, що подати заявку людина може до Міністерства розвитку громад та територій України, до якої має додати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України. 

Крім цього, цивільні, незаконно позбавлені свободи, які повернулися на територію України самостійно, крім цього мають надати підтверджувальний документ про те, що особа визнана потерпілою у кримінальному провадженні.

"Звільнені з російської неволі цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, отримують базові речі першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги", - додала вона.

Окрім того, звільнені з полону та члени родин полонених, яким Комісія встановила факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тис. грн після звільнення, а також на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні.

Теги: #позбавлення_волі #цивільні #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:30 18.12.2025
Маршаллові острови першими у світі почали виплату громадянам базового доходу в криптовалюті

Маршаллові острови першими у світі почали виплату громадянам базового доходу в криптовалюті

16:50 13.12.2025
Коордштаб: Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – українці і білоруські діячі Марія Александрова, Віктор Бабаріко та інші

Коордштаб: Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – українці і білоруські діячі Марія Александрова, Віктор Бабаріко та інші

15:51 13.12.2025
Лукашенко помилував 123 іноземців, з Білорусі на свободу повернуться п'ять українців

Лукашенко помилував 123 іноземців, з Білорусі на свободу повернуться п'ять українців

21:52 11.12.2025
Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила виділення Києву близько EURO 2.3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

21:20 11.12.2025
Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

18:10 11.12.2025
Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

Кабмін розподілив 48,1 млн грн для виплати зарплати педагогам у школах з менш як 45 учнями

10:07 09.12.2025
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

15:20 07.12.2025
Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

14:12 05.12.2025
За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

11:46 05.12.2025
Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

ОСТАННЄ

В Україні на вихідних очікується снігова та морозна погода

Німеччина передала Україні дев’ятий комплекс IRIS-T

Зеленський увів до складу Ставки першого заступника секретаря РНБО Острянського

Шестеро постраждалих, серед них – двоє дітей, через ракетний удар по Умані – ОВА

Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

Прокуратура через суд домагається заборони експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан

Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донеччину, загинула людина – ОВА

Одна людина загинула, трьох поранено через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

Порошенко передав шість комплексів "Ай-Петрі" для захисту критичної інфраструктури

РФ атакувала в Одеській області енергообʼєкти ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА