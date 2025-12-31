Мінекономіки надало перші виплати по програмі підтримки рибництва на прифронтових територіях

Фото: НБУ

Два рибогосподарські підприємства у Донецькій та Сумській областях отримали 775,1 тис. грн із 30% часткової державної компенсації за придбання та вирощування рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм для виробництва товарної риби, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

У міністерстві зазначили, що виплати передбачені для підприємств, які займаються розведенням, утриманням та вирощуванням прісноводної риби на деокупованих і постраждалих від бойових дій територіях. 2025 рік став першим роком реалізації програми фінансової допомоги рибництву, яка є складовою державної політики з відновлення аграрного виробництва на постраждалих від війни територіях.

"Запуск програми – це практичний крок для відновлення рибництва на постраждалих територіях. Держава компенсує частину витрат на рибопосадковий матеріал, щоб підприємства могли відновлювати виробництво, планувати роботу та повертатися до повноцінної господарської діяльності", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Мінекономіки нагадало, що програма запроваджена відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1409 від 10 грудня 2024 року.