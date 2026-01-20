Інтерфакс-Україна
Економіка
10:35 20.01.2026

Частина столичного проєкту S1 Terminal працюватиме як готель

Девелоперська компанія повного циклу Standard One (S1), яка розвиває сегмент дохідної нерухомості, розглядає частину  проєкту S1 Terminal як готель, перемовини з оператором на фінальній стадії, повідомив співвласник Standard One Олександр Овчаренко.

"Наша модель — це довгострокова оренда (від шести місяців) з передбачуваним та стабільним доходом для інвестора. Але проєкт S1 Terminal, дійсно, поєднує житлову й готельну функцію, ми ведемо перемовини з європейським оператором, який керуватиме готельною складовою. До війни ми майже були на стадії підписання з відомим готельним оператором, потім перемовини відклались, а зараз заходим у фінальну стадію. Я сподіваюся, що наші інвестори отримають гарну звістку дуже скоро", - повідомив він в інтерв`ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Наразі проєкт знаходиться у стані паузи через високі ризики обстрілів, оскільки будинок знаходиться у Солом’янському районі Києва, біля ТЕЦ і стратегічних об’єктів.

"Ми бережемо кошти наших інвесторів. Ми заплатили за скло, за профілі ще до війни. Половину засклили. А зараз, з огляду на безпекову ситуацію, виконуємо лише окремі роботи, наприклад, водовідведення. На цей час будівництво завершено на 60%. Більшу частину робіт у корпусі до кінця 2026-го року ми закінчимо. Після підписання контракту і завершення чорнових робіт почнемо оздоблювальні", - зазначив Овчаренко.

Standard One (S1) — девелоперська компанія повного циклу, що з 2016 року розвиває сегмент дохідної (build-to-rent) нерухомості у Києві. У портфелі — завершений проєкт "S1 ВДНГ" та нові будинки S1 Obolon, S1 Terminal, "S1 Нивки" та "S1 Позняки".

Теги: #овчаренко_олександр #standard_one

