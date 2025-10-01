Міжнародний досвід формує новий стандарт орендної нерухомості в Києві — Standard One

Сегмент орендної нерухомості (build-to-rent) набирає обертів в Україні, у проєктах девелопера Standard One, попри складні умови війни, утримується нульова вакантність, середня дохідність становить близько 20% річних у доларах, повідомили у пресслужбі компанії.

«Ми створюємо перевірену фінансову модель, яка дозволяє нашим інвесторам отримувати стабільний і прогнозований дохід. Всі об'єкти будуємо за однією концепцією. Інвестори йдуть за нами від проєкту до проєкту, бо бачать реальну віддачу», — зазначив співвласник Standard One Олександр Овчаренко у подкасті «Код нерухомості».

За його словами, завдяки зростанню цін на нерухомість та прибутку від здачі в оренду, на даному етапі середня дохідність проєктів Standard One становить близько 20% річних у доларах з урахуванням капіталізації.

Він розповів, що перед тим, як будувати в Києві, в компанії вивчали досвід ринків США, Австрії, Польщі, як створюються та керуються будинки з продуманою інфраструктурою та сервісом.

“Коли ми вивчили їхній підхід, то по поверненню зробили в Києві міні-лабораторію. Таку собі “тестову” квартиру у натуральну величину. Наповнили її меблями і технікою та розставляли все так, щоб у майбутніх жителів було готове зручне житло. Думаю, нам це вдалося. Наразі ми забезпечуємо стабільний дохід для інвесторів та даємо мешканцям високий рівень комфорту. Портфель обʼєктів компанії росте», — розповідає Овчаренко.

Першим проєктом Standard One у форматі build-to-rent став S1 ВДНГ, реалізований у 2019 році біля станції метро «Виставковий центр» у Києві. Усі 660 квартир були передані інвесторам із готовим ремонтом та меблями. Спеціально створена управляюча компанія S1 Property взяла на себе операційні процеси: пошук орендарів, юридичний супровід, сервіс для мешканців у форматі 24/7. Наразі заповнюваність у комплексі складає 99% і всього кілька днів пошук.

Орієнтуючись на запити мешканців, Standard One створює великі холи-коворкінги, розвиває сервісну інфраструктуру поруч із будинками та запроваджує інноваційні інженерні рішення у самих будинках. До прикладу, в одному з нових проєктів компанії будуть встановлені геотермальні теплові насоси, які дозволять суттєво знизити витрати на тепло й зробити будинок автономним.

За словами Овчаренко, Standard One відроджує традицію київських прибуткових будинків, які на початку XX ст забезпечували місто якісним житлом та стабільний дохід інвесторам «Ми поєднуємо історичну спадщину з міжнародними практиками й сучасними технологіями», — підкреслює Олександр Овчаренко.

Standard One (S1) — девелоперська компанія повного циклу, що з 2016 року розвиває сегмент дохідної (build-to-rent) нерухомості у Києві. У портфелі — завершений проєкт S1 ВДНГ та нові будинки S1 Obolon, S1 Terminal, S1 Нивки.