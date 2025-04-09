Інтерфакс-Україна

Економіка

11:37 09.04.2025

Standard One оголосила про запуск інвестиційного фонду нерухомості

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Standard One оголосила про запуск інвестиційного фонду нерухомості

Компанія Standard One, що спеціалізується на проєктах Build-to-Rent (будівництво під оренду), оголосила про запуск нового продукту S1 REIT, який дає можливість стати стати співвласником квадратних метрів в житлових будинках S1, повідомляє пресслужба компанії.

"Ми першими в Україні створили та втілили концепцію прибуткових будинків у форматі Build-to-Rent. Це висококласний сервіс для орендарів та інвесторів. Перші отримують якісний житловий простір з опціями готельного обслуговування, другі – стабільний пасивний дохід, який не вимагає залучення у процес управління об'єктом. Пілотний проєкт S1 VDNG з 2019 року свідчить про успішність такої моделі, адже заповнюваність в будинку сягає 99%", – пояснює CEO Standard One Сергій Фітель.

За його словами, S1 REIT є кроком масштабування наявного концепту. За допомогою REIT (Real estate investment trust, інвестиційний фонд нерухомості), щоб долучитися до проєкту, достатньо інвестувати суму в еквіваленті приблизної вартості 1 кв.м. REIT передбачає не лише простий вхід в інвестицію, а також, у разі потреби, зручний вихід. Також компанія створює закрите ком’юніті для інвесторів, де вони можуть обмінюватися досвідом.

Придбати квадратні метри під інвестицію можна в першому проєкті Standard One – S1 VDNG. Вже готовий та заселений орендарями будинок, з майже нульовою вакантністю, дозволяє інвесторам отримувати від 8,2% у валюті. Скоро також планується відкриття фонду S1 Obolon, де прогнозується 10% у валюті.

"Інвестиційні фонди нерухомості вже є на ринку. Їх успіх підтверджує запит на такі інструменти. Якщо раніше для інвестицій в нерухомість потрібна була значна сума коштів, то тепер ця можливість відкривається багатьом, оскільки поріг інвестування став мінімальним", – додає Фітель.

За словами CEO S1 REIT Олега Бондаря, ліквідність у проєкті забезпечена високим попитом на нерухомість від Standard One. Загалом ринок оренди житла в Україні та особливо в Києві досить активний, збільшується попит та зростають орендні ставки. За 2024 рік приріст середньої ціни на оренду однокімнатної квартири в столиці становив 21% у валюті. За цих умов інвестування у нерухомість під оренду стає ще більш привабливим.

"Потенційна ємність ринку величезна. Особливо в сегменті нового якісного житла. Чим краще інфраструктура та більше переваг у проєкту – тим вищою є його ціна. Такі об'єкти, як S1, забезпечують стабільну прибутковість без "простою"", – резюмує CEO Standard One.

S1 - проект девелоперської компанії KDD Ukraine, проєкт S1 VDNG працює з 2019, на етапі реалізації ще три проєкти.

Теги: #standard_one #s1_reit #нерухомість #інвестиційний_фонд

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