Економіка
12:45 02.12.2025

Мін’юст спростовує інформацію щодо "нових правил" купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року

Міністерство юстиції України спростовує інформацію у соціальних мережах про нібито запровадження нових правил при купівлі нерухомого майна з 1 січня 2026 року.

"Законодавство у сфері фінансового моніторингу, яким врегульовано відносини, пов’язані з виконанням нотаріусами обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу при вчиненні нотаріальних дій щодо посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна в частині проведення перевірки джерел походження коштів, не зазнало змін", – йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Зазначається, що понад 10 років нотаріуси при здійсненні операцій з нерухомістю виконують обов’язки суб’єктів первинного моніторингу й контролюють дотриманням законодавства, спрямованого на запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Нотаріуси, зокрема, повинні перевіряти джерела походження коштів під час операцій з нерухомістю на суму від 400 тис. грн. Для цього громадяни мають надати відповідні документи, що підтверджують такі доходи.

"Ця вимога є обов’язковою для нотаріусів згідно з чинним законодавством і на сьогодні", – зазначається у повідомленні.

