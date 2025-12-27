Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

Російський контроль над Гуляйполем, Мирноградом і Степногірськом – дезінформація, розрахована на західний інформаційний простір, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у телеграм-каналі в суботу.

"росіяни намагаються вигадати чергові успіхи на фронті слідом за брехнею про Купʼянськ. Тепер брешуть про Гуляйполе і Мирноград. Насправді, бої за Гуляйполе і Мирноград досі тривають, жодного контролю в росіян там немає, вони не закріпилися і знищення їх штурмових груп триває у важких боях. Також росіяни зачищаються в Купʼянську на околицях. Брехня росіян орієнтована на Західний інфопростір виключно. Але, як і у випадку з Купʼянськом, немає нічого спільного з реальними подіями на фронті", - написав Коваленко у Телеграм.

Дещо згодом він спростував й інформацію щодо взяття ворогом під контроль Степногірська.

"Також росіяни не контролюють Степногірськ у Запорізькій області, там складні бої насправді тривають на цьому напрямку, росіяни кинули туди багато ресурсів, але станом на зараз, Степногірськ вони не контролюють. Бої тривають важкі. Гєрасімов знову збрехав", - наголосив Коваленко.