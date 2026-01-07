Інтерфакс-Україна
Економіка
18:24 07.01.2026

Видатки держбюджету України в грудні-2025 зросли до рекордних 910 млрд грн

2 хв читати
Касові видатки державного бюджету України в грудні 2025 року становили рекордні 910 млрд грн порівняно з 480 млрд грн у листопаді, зокрема за загальним фондом – 650 млрд грн проти 380 млрд грн відповідно.

Згідно з даними Міністерства фінансів, опублікованими в середу на його сайті, порівняно з груднем 2024 року видатки держбюджету в грудні 2025 року зросли на 29,1%, зокрема за загальним фондом - на 39,9%.

Як зазначив Мінфін, у грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 520 млрд грн проти 321,5 млрд грн у листопаді, зокрема за загальним фондом вони збільшилися до 329,4 млрд грн із 229,3 млрд грн у листопаді.

Порівняно із груднем попереднього року, доходи держбюджету у грудні 2025 року зросли на 16,1%, у тому числі за загальним фондом – на 15,2%.

Загалом, за оперативними даними Мінфіну, за 2025 рік держбюджет отримав 3,82 трлн грн доходів, що на 0,69 трлн грн, або на 22,4% перевищує показник держбюджету-2024.

За загальним фондом доходи зросли на 0,49 трлн грн, або на 22,4% - до 2,66 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів сягнула 530,4 млрд грн проти 453,6 млрд грн у 2024 році.

Щодо видатків держбюджету, то у 2025 році вони зросли порівняно з 2024 роком на 0,97 трлн грн, або на 21,7% - до 5,45 трлн грн, зокрема за загальним фондом – на 20,1%, або на 0,7 трлн грн - до 4,19 трлн грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 в результаті двох його великих збільшень у липні та жовтні мав заплановані доходи (без грантів) в обсязі 2,50 трлн грн, тоді як видатки – 4,65 трлн грн, у тому числі загального фонду – відповідно 2,28 трлн грн та 4,29 трлн грн.

У 2024 році зростання доходів держбюджету становило 0,45 трлн грн, або 16,8%, зокрема за загальним фондом – 0,51 трлн грн, або 30,9%. Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 0,46 трлн грн, або на 11,6%, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 0,45 трлн грн.

Верховна Рада 3 грудня ухвалила держбюджет України на 2026 рік з доходами 2,90 трлн грн та видатками 4,82 трлн грн.

Теги: #держбюджет #мінфін

Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

