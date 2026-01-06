Мінфін реалізує 2 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо ДПС

Міністерство фінансів України реалізує два експериментальні проєкти, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Згідно з відповіддю Мінфіну на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що реалізує два експериментальні проєкти, зокрема: проєкт щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі України (з липня 2024 року - протягом 2 років); проєкт щодо функціонування в Податковій службі єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (з березня 2025 року - протягом 2 років).

В самій ДПС повідомили, що крім зазначених вище, є учасниками реалізації експериментальних проєктів, координаторами яких є інші органи державної влади.

Зокрема, проєкти у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні"; проєкт щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Єдина платформа житлово- комунальних послуг"; проєкт щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами громадян України, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул".

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18 експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів; Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, ще один готується до впровадження; Міністерство у справах ветеранів України реалізує 9 експериментальних проєктів; Міністерство освіти і науки України реалізує 9 експериментальних проєктів; Міністерство внутрішніх справ України координує 4 експериментальні проєкти.

У вересні група народних депутатів зареєстрували у парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.