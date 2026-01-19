У Києві на Лук’янівському кладовищі створили маршрут могилами відомих художників

Фото: The Ukrainians

На Лук'янівському кладовищі у столиці облаштували маршрут пам’яті, що поєднує могили видатних українських художників XIX–XX століть, повідомляє Радіо Культура.

Маршрут створено в межах проєкту "Невидима галерея" та охоплює поховання восьми митців, чия творчість мала значний вплив на українське образотворче мистецтво. Інтерактивний шлях обладнано інформаційними стендами з ілюстраціями та короткими біографіями художників, а також QR-кодами для доступу до розширених матеріалів і аудіогідів українською та англійською мовами. Українську версію озвучила акторка театру та кіно Римма Зюбіна.

Нова маршрутна лінія дає змогу відвідувачам не лише знайти могили художників, а й дізнатися про їхній внесок у розвиток українського мистецтва, історичний контекст їхньої творчості та життєвий шлях. На маршруті розміщено дев’ять інформаційних табло: загальну карту і по одному стенду біля кожної ділянки поховань.

Проєкт "Невидима галерея" реалізовано командою The Ukrainians Media за підтримки адміністрації заповідника. Маршрут пам’яті розрахований на туристів, поціновувачів культури та тих, хто прагне глибше ознайомитися з історією українського мистецтва через місця спочинку його творців.

Планується, що надалі маршрут стане частиною ширшої серії екскурсій, які розкриватимуть культурну спадщину столиці та сприятимуть збереженню пам’яті про видатних діячів української культури.