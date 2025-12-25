НСЗУ очікує затвердження продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) очікує продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових і ветеранів, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Як і у 2025-му, ми продовжимо цей проєкт. Цього тижня подаємо (на узгодження – ІФ-У), порядок продовження відповідного експериментального проєкту, який стосується зубопротезування і зуболікування. Так само буде відкрите контрактування", – сказала вона в інтерв’ю на YouTube-каналі НСЗУ.

Наталія Гусак розраховує на те, що з січня, як і у 2025-му, ця програма буде діяти.

Як повідомлялося, у 2026 році фінансування сфери охорони здоров’я складає 258 млрд грн, в тому числі з них 191,6 млрд грн на фінансування Програми медичних гарантій (ПМГ). Проєкт держбюджету, зокрема, передбачає продовження фінансування спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я, Мінветеранів та НСЗУ з безоплатного зубопротезування та стоматологічної допомоги для військових і ветеранів, на який передбачено 1,3 млрд грн.