Інтерфакс-Україна
Медицина
13:08 25.12.2025

НСЗУ очікує затвердження продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових

1 хв читати
НСЗУ очікує затвердження продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) очікує продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових і ветеранів, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Як і у 2025-му, ми продовжимо цей проєкт. Цього тижня подаємо (на узгодження – ІФ-У), порядок продовження відповідного експериментального проєкту, який стосується зубопротезування і зуболікування. Так само буде відкрите контрактування", – сказала вона в інтерв’ю на YouTube-каналі НСЗУ.

Наталія Гусак розраховує на те, що з січня, як і у 2025-му, ця програма буде діяти.

Як повідомлялося, у 2026 році фінансування сфери охорони здоров’я складає 258 млрд грн, в тому числі з них 191,6 млрд грн на фінансування Програми медичних гарантій (ПМГ). Проєкт держбюджету, зокрема, передбачає продовження фінансування спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я, Мінветеранів та НСЗУ з безоплатного зубопротезування та стоматологічної допомоги для військових і ветеранів, на який передбачено 1,3 млрд грн.

Теги: #зубопротезування #ветерани #проєкт #нсзу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 24.12.2025
Мер Києва анонсував збільшення ветеранам компенсації за придбання автівок до 605 тис грн

Мер Києва анонсував збільшення ветеранам компенсації за придбання автівок до 605 тис грн

12:51 24.12.2025
ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

12:47 23.12.2025
НСЗУ зафіксувала перехід від поодиноких до системних порушень під час надання хірургічної та стаціонарної меддопомоги – моніторинг

НСЗУ зафіксувала перехід від поодиноких до системних порушень під час надання хірургічної та стаціонарної меддопомоги – моніторинг

11:27 23.12.2025
В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат

В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат

10:11 22.12.2025
Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

12:16 21.12.2025
УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

20:26 19.12.2025
У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

15:44 18.12.2025
В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

14:58 18.12.2025
Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

12:04 18.12.2025
Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Кабмін поклав виконання обов’язків голови Держлікслужби на заступника голови Короленка

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ за рік здійснили понад 9000 виїздів

УЧХ провів перший Всеукраїнський форум зі зміцнення здоров’я

Кличко показав, як за рік оновилася медицина в Києві

Клініка Lita Plus планує впровадити нові методики мамопластики

НСЗУ розпочала прийом заявок для контрактування на 2026 рік ще за трьома за пакетами

Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

Лікарі закликали депутатів врегулювати продаж нікотинових паучів

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ працюють в Одеській області

У Києві відбулася Всеукраїнська конференція щодо розвитку медсестринства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА