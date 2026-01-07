Міськвладі Львова та ОВА треба спільно вирішити проблему енергопостачання лікарень – очільник Держенергонагляду

Медичні заклади Львова не були віднесені до об’єктів критичної інфраструктури, аби отримати пріоритетне енергопостачання, як того вимагали рішення уряду, і зараз міській владі та обласній адміністрації необхідно знайти комунікацію й вирішити це питання, вважає т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко.

"Вони (лікарні Львова – ЕР) не були внесені до переліку як об’єкти критичної інфраструктури. Для того треба пройти певну роботу із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), подати відповідні документи і отримати відповідний документ про віднесення. Вони соціально важливі, ніхто не заперечує, але для того, щоб потрапити в перелік, треба зробити відповідні дії", – сказав Замулко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у середу.

При цьому Замулко зазначив, що процес зміни переліків об’єктів з пріоритетним енергопостачанням почався з липня 2024 року, і "був час узаконити ці об’єкти в переліку, аби тільки було бажання провести ці роботи".

"До об’єктів, які потрапили до цього переліку, ніхто нічого не застосовував", – підкреслив голова Держенергонагляду.

За його словами, вирішення проблеми критичності об’єктів Львова в межах повноважень місцевих органів влади, і, на його думку, рішення будуть знайдені швидко.

"Треба знайти комунікацію між певними гілками влади Львова та області, щоб врегулювати це питання. Якщо прискорити процес віднесення цих об’єктів до критичної інфраструктури, ОСР зможе знайти можливість приєднати їх в такий спосіб, щоб це було комфортно для всіх учасників процесу", – пояснив Замулко.

При цьому він звернув увагу, що у Львові вдалося забезпечити безперевне енергопостачання лікарень під час відключень за графіками.

"Прем’єрка (прем'єрміністерка України Юлія Свириденко - ЕР) сказала, що не може перериватися енергопостачання лікарень. То в цьому випадку так і відбулося: об’єкти підживлюються з інших джерел", – зауважив очільник інспекції.

Перед виходом в ефір Замулка мер Львова Андрій Садовий повідомив, що звернувся до правоохоронців з тим, щоб провести розслідування, яким чином лікарні міста були переведені на графіки відключень.

"Станом на зараз все нормально, все вже працює. Але хто посмів це зробити - треба провести розслідування. Також були відключені тягові підстанції. Електротранспорт не вийшов на маршрути - ми замінили автобусами, але ситуація була складна", – сказав він.

Садовий додав, що пацієнти медзакладів не відчули відключення світла, оскільки вони перейшли на генератори, але "факт залишається фактом".

Як повідомлялося, сьогодні зранку мер Львова Андрій Садовий заявив про неприпустимість застосовувати графіки відключень е/е до лікарень та електротранспорту, на які їх перевели в ніч на 7 січня. За його словами, це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Садовий пояснив, що місто готове до тривалих відключень електроенергії в аварійному режимі й має альтернативні джерела живлення, але висловив думку, що за "звичайних умов" (відсутності атак РФ, аварійних знеструмлень), зокрема, медичні заклади та електротранспорт відключатися не мають.

Зі свого боку голова Львівської ОВА Максим Козицький після заяв мера Львова Андрія Садового заявив, що вона найближчими днями проведе перевірку всіх об’єктів критичної інфраструктури на предмет готовності працювати в умовах відключення світла.

Козицький пояснив, що, згідно з рішеннями уряду, ухваленими ще в липні 2024 року, до об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт.

"Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали достатньо часу – понад рік, щоб підготуватися: встановити генератори, забезпечити запас пального, переглянути схеми резервного живлення, привести об’єкти у відповідність до нових вимог", – зазначив Козицький.

За його словами, Львівська ОВА неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, зокрема керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.

Зі свого боку керівник "Львівелектротрансу" Василь Пецух у коментарі Lviv.Media пояснив, що відключення сталися через постанову Кабміну щодо визначення критичності підприємств, яка набула чинності декілька днів тому, і зараз місто оперативно готує документи, щоб довести критичність підприємства.

Уряд постановою від 24 травня №600 визначив умови формування переліку критично важливих об’єктів, яких не мають відключати за погодинними графіками. Там, зокрема, були об’єкти паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, внесені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, підприємства оборонного комплексу та залізничного транспорту, підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни.

У липні 2024 року уряд вніс зміни до цієї постанови, згідно з якими пріоритетне енергозабезпечення встановлювалося об’єктам критичної інфраструктури, включеним до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт та населеним пунктам, розташованим в 20-кілометровій зоні вздовж кордону з Білоруссю, РФ та територій активних бойових дій.

Змінами до постанови №600 від 24 грудня 2025 року уряд зобов’язав обласні та Київську міськдержадміністрацію (військові адміністрації) до 30 грудня переглянути та затвердити переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, та терміново передати на погодження Державній інспекції енергетичного нагляду. Вони мали надати детальну інформацію по кожному з них та обґрунтування необхідності внесення до такого переліку.

В цілому до переліку об’єктів з пріоритетним електропостачанням належать об’єкти критичної інфраструктури, внесені у відповідний реєстр, об’єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними Міноборони, МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Національною поліцією, ДСНС та центральним управлінням СБУ, а також технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. Крім того це населені пункти, розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з РФ або в зоні 20 км вздовж територій проведення активних бойових дій. Приєднана потужність таких об’єктів має бути не менше 100 кВт, за винятком аварійно-рятувальних формувань ДСНС, щодо яких це обмеження не застосовується.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=v_hgVy3tUZM