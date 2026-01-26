Клініка Odrex пройшла перевірку МОЗу - власник

Медичний дім Odrex ((ТОВ "Дім Медицини", Одеса) пройшла перевірку дотримання ліцензійних умов, Міністерство охорони здоров'я підтвердило відповідність, стверджує генеральний директор клініки Тігран Арутюнян.

"У січні 2026 року комісія МОЗу України провела позапланову перевірку дотримання ліцензійних умов медичним домом Odrex. За результатами перевірки МОЗ підтвердило: медичний дім Odrex повністю дотримується ліцензійних умов, працює в межах законодавства та без порушень", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці.

Арутюнян уточнив, що перевірка тривала три дні та охоплювала ключові напрями діяльності лікарні.

Він зазначив, що "Odrex продовжує надавати медичну допомогу в плановому режимі".

Як повідомлялося, двох лікарів клініки Odrex було звинувачено в смерті її 62-річного пацієнта бізнесмена Аднана Ківана, який з травня по жовтень 2024 року проходив лікування онкологічного захворювання в медичному домі "Одрекс". Він помер 27 жовтня 2024 року.

У ході розслідування 24 жовтня 2025 року слідчі вручили підозри завідувачу хірургічним відділенням №2, хірургу-онкохірургу та Віталію Русакову та клінічному онкологу й хіміотерапевту Марині Білоцерковській.

Клініка офіційно висловила готовність співпрацювати зі слідством та закликала ЗМІ уникати недоведених звинувачень її лікарів у смерті пацієнта, дочекатися офіційних висновків розслідування. При цьому клініка вважає, що дане розслідування має замовний характер.

Зі свого боку, МОЗ розпочало позапланову перевірку клініки Odrex після цього інциденту.