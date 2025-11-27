Медичний дім Odrex оскаржив арешт корпоративних прав, готується до судового засідання

Медичний дім Odrex (Одеса), двох лікарів якого звинувачують в смерті 62-річного пацієнта - бізнесмена Аднана Ківана - в жовтні минулого року, який проходив там лікування онкологічного захворювання, оскаржує арешт корпоративних прав і готується до судового засідання, на якому буде розглянута подана закладом скарга, повідомила адвокатка клініки Анна Калинчук.

"Буде засідання з апеляції на корпоративні права, ймовірно, в середині грудня. Запрошуємо усіх безпосередньо все це спостерігати", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи позицію клініки у справі про смерть пацієнта, який в 2024 році проходив в медичному закладі лікування від онкологічного захворювання.

"Пацієнт, на жаль, не справився з цим захворюванням в силу багатьох факторів. У нього була досить складна стадія онкологічного захворювання, мав 62 роки. В усіх медичних документах зазначено, що причиною смерті є саме це онкологічне захворювання. Але за кілька тижнів після його смерті дружина померлого подала позов проти клініки за фактом умисного вбивства", - сказала вона.

Калинчук також звернула увагу, що після смерті пацієнта родина померлого відмовилася проводити розтин "з релігійних міркувань", а медичний заклад не міг на цьому наполягати. За словами адвокатки, тоді родина не мала жодних претензій "ні щодо обсягу наданої медичної допомоги, ні щодо її якості, ні щодо правильного поставленого діагнозу".

Також вона зауважила, що хоча лікування проводилося в Одесі, заяву було подано в Києві. Зі свого боку медичний дім "Одрекс" з самого початку зайняв позицію не чинити ніяких перешкод розслідуванню і надав усі документи.

"Пройшов обшук, допитали лікарів, провели виїмку всієї історії хвороби. Перша експертиза дійшла висновку, що протокол лікування основного онкологічного захворювання було вибрано і застосовано правильно. Але такий висновок не влаштував сім’ю померлого, тому ми бачимо відтоді ескалацію в цьому розслідуванні", - сказала Калинчук.

За її словами, в травні 2025 року заступник генерального прокурора змінив підслідність справи і доручив розслідування Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Цей департамент розслідує особливо тяжкі злочини, де покарання має понад 10 років позбавлення волі, як-от тероризм і організовану злочинну діяльність. Натомість цей департамент починає працювати зі справою про медичну помилку, тобто з недобросовісним виконанням професійних обов’язків лікарем. За своєю суттю ця стаття допускає вчинення правопорушення з необережності, тобто в людини не може бути умислу нашкодити. Цей злочин відноситься до нетяжких злочинів, але прямо в цей день лікарям обирають запобіжні заходи і відправляють їх на цілодобовий домашній арешт", - сказала вона.

Калинчук зазначила, що арешт корпоративних прав поставив під загрозу роботу клініки, пацієнти не можуть отримувати медичну допомогу, певною мірою паралізується господарська діяльність закладу.

Наразі триває стадія оскарження цього арешту, але адвокатка зауважила, що навіть в цій частині є зловживання, оскільки арешт наклали ще 31 жовтня, зараз вже кінець листопада, проте ще жодного засідання з апеляції в суді не було.

"Є очевидним, що під прикриттям розслідування смерті пацієнта відбувається атака безпосередньо на медичний заклад. І ціль цієї атаки - паралізувати бізнес, забрати і знищити його", - сказала вона, підкресливши, що з боку правоохоронних органів "застосовується дуже нетиповий спосіб розслідування нескладного злочину".

"Ми не можемо ставити під сумнів саму подію (смерть пацієнта – І-ФУ) і трагедію від цієї події, але незрозуміло, чому через смерть пацієнта від захворювання, в якому смертність становить вище 90%, застосовується такого рівня тиск на медичний заклад: в Телеграм-каналах опублікували результати експертизи, оригінал якої є тільки в правоохоронців, в публічному просторі з’явилася інформація, що медзакзад можуть позбавити ліцензії", - пояснила Калинчук.

За її словами, першому лікарю інкримінують, що не були застосовані антибіотики, іншому, що антибіотики не були застосовані вчасно. "Третьому лікарю, який є невстановленою особою, інкримінують проведення медичної маніпуляції, яка не була показана, і яка саме призвела до смерті. Розтину не було", - ще раз наголосила вона.

Адвокатка підкреслила, що медичний дім "Одрекс" є бюджетоутворюючим підприємством, його щомісячний фонд заробітної плати становить 36 млн грн.

"Основне в цьому кейсі те, що є ознаки, що правоохоронці ставлять собі за мету не встановлення істини, а виконують замовлення на рейдерське захоплення медичного дому "Одрекс", - резюмувала Калинчук.

Вона також зазначила, що "Odrex" відпочатку був налаштованим на чесне розслідування обставин.

"Ми спостерігаємо нетипову для таких кейсів активність правоохоронних органів. Це все має ознаки спланованого рейдерського захоплення бізнесу. На тлі всіх подій в державі залученість такого рівня органів в цю справу є нетиповою та небезпечною. "Odrex" наполягає на розвʼязанні конфлікту у цивільний спосіб, є відкритим, має намір захищати медзаклад та свою репутацію", - підкреслила адвокат.

Як повідомлялося, двоє лікарів клініки "Одрекс" були звинувачені в смерті 62-річного пацієнта клініки бізнесмена Аднана Ківана, який з травня по жовтень 2024 року проходив лікування онкологічного захворювання в медичному домі "Одрекс". Ківан помер 27 жовтня 2024 року.

В ході розслідування 24 жовтня 2025 року слідчі вручили підозри завідувачу хірургічним відділенням №2, хірургу-онкохірургу та Віталію Русакову та клінічному онкологу й хіміотерапевту Марині Білоцерковській.

Клініка офіційно висловила готовність співпрацювати зі слідством та закликала ЗМІ уникати недоведених звинувачень її лікарів у смерті пацієнта, дочекатися офіційних висновків розслідування. При цьому клініка вважає, що дане розслідування має замовний характер.

Зі свого боку, МОЗ розпочало позапланову перевірку клініки Odrex (ТОВ "Дім Медицини", Одеса ) після цього інциденту.