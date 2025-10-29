Інтерфакс-Україна
Медицина
10:46 29.10.2025

Клініка "Одрекс" закликає уникати недоведених звинувачень її лікарів у смерті пацієнта, дочекатися офіційних висновків розслідування

2 хв читати

Медичний дім "Одрекс" (Одеса) закликає уникати недоведених звинувачень її лікарів у смерті пацієнта, дочекатися офіційних висновків розслідування.

"Останніми днями в деяких ЗМІ та пабліках розміщується інформація щодо досудового розслідування та персональних даних медиків, які не повинні бути публічними. Цілком очевидно, що це має замовний характер. Медичний дім Odrex робить усе можливе для того, щоб підтримати фахівців, які щодня рятують інших - Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську", - йдеться в заяві клініки.

Клініка підкреслює, що "лікар має право на чесне розслідування і справедливий суд, а пацієнт - на правду, підтверджену фактами, а не емоціями".

"Встановлення істини для нас має ключове значення. У зв’язку з цим лікарня співпрацює з відповідними інстанціями, надає всю необхідну інформацію, аби відновити справедливість. На жаль, нас не завжди готові вислухати, але ми маємо вдосталь аргументів", - зазначають у клініці.

"Одрекс" також звертає увагу, що наразі відчуває "тиск з боку різних правоохоронних структур".

Водночас клініка підкреслює, що "не припиняє роботи й продовжує ефективно допомагати пацієнтам".

Раніше в деяких ЗМІ з’явилися публікації є, в яких двох лікарів клініки "Одрекс" звинувачують в смерті 62-річного пацієнта клініки бізнесмена Аднана Ківана, який рік проходив лікування онкологічного захворювання в медичному домі "Одрекс". Ківан помер 27 жовтня 2024 року.

В ході розслідування 24 жовтня 2025 року слідчі вручили підозри завідувачу хірургічним відділенням №2, хірургу-онкохірургу та Віталію Русакову та клінічному онкологу й хімієтерапевту Марині Білоцерковській.

Низка медичних професійних організацій висловили свою підтримку колегам і закликали ЗМІ не поспішати зі звинуваченнями.

Теги: #ківан #odrex

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Заступник міністра Адаманов: дефіциту ліків через знищення складу фармдистриб’ютора не буде

Farmak співчуває команді "Оптіма-Фарм" у зв’язку з втратою центрального складу, намагатиметься не допустити дефіциту ліків

Суд звільнив від покарання лікаря, який вимагав у пацієнтки кошти за протез і погрожував його видаленням

Кардіологія та кардіохірургія сьогодні є одними з найрозвинутіших напрямів української медицини – Радуцький

Медмережа "Добробут" долучається до ініціативи проведення скрінінгу здоров’я в межах ПМГ

Заборона проводити конкурси на головного лікаря під час воєнного стану не має сенсу – Радуцький

Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

Міноборони розробило проєкт оновленої Воєнно-медичної доктрини

Кабмін збільшив до 2 разів повторну здачу кваліфікаційного іспиту для медиків в умовах воєнного стану

Рада підтримала правку про збільшення фінансування на держзакупівлі ліків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА