Клініка "Одрекс" закликає уникати недоведених звинувачень її лікарів у смерті пацієнта, дочекатися офіційних висновків розслідування

Медичний дім "Одрекс" (Одеса) закликає уникати недоведених звинувачень її лікарів у смерті пацієнта, дочекатися офіційних висновків розслідування.

"Останніми днями в деяких ЗМІ та пабліках розміщується інформація щодо досудового розслідування та персональних даних медиків, які не повинні бути публічними. Цілком очевидно, що це має замовний характер. Медичний дім Odrex робить усе можливе для того, щоб підтримати фахівців, які щодня рятують інших - Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську", - йдеться в заяві клініки.

Клініка підкреслює, що "лікар має право на чесне розслідування і справедливий суд, а пацієнт - на правду, підтверджену фактами, а не емоціями".

"Встановлення істини для нас має ключове значення. У зв’язку з цим лікарня співпрацює з відповідними інстанціями, надає всю необхідну інформацію, аби відновити справедливість. На жаль, нас не завжди готові вислухати, але ми маємо вдосталь аргументів", - зазначають у клініці.

"Одрекс" також звертає увагу, що наразі відчуває "тиск з боку різних правоохоронних структур".

Водночас клініка підкреслює, що "не припиняє роботи й продовжує ефективно допомагати пацієнтам".

Раніше в деяких ЗМІ з’явилися публікації є, в яких двох лікарів клініки "Одрекс" звинувачують в смерті 62-річного пацієнта клініки бізнесмена Аднана Ківана, який рік проходив лікування онкологічного захворювання в медичному домі "Одрекс". Ківан помер 27 жовтня 2024 року.

В ході розслідування 24 жовтня 2025 року слідчі вручили підозри завідувачу хірургічним відділенням №2, хірургу-онкохірургу та Віталію Русакову та клінічному онкологу й хімієтерапевту Марині Білоцерковській.

Низка медичних професійних організацій висловили свою підтримку колегам і закликали ЗМІ не поспішати зі звинуваченнями.