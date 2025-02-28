Медицина

18:30 28.02.2025

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

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Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Обшуки в офісах трьох великих виробників ліків України проводяться напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки з 1 березня правоохоронці вилучають документацію, пов’язану зі співпрацею з дистриб’юторами лікарських засобів.

Як повідомляють в спільній заяві компанії Farmak, "Дарниця" і "Артеріум", у п’ятницю 28 лютого 2025 року правоохоронні органи провели обшуки на цих підприємствах.

"В рамках слідчих дій вилучається документація, пов’язана зі співпрацею з дистриб’юторами лікарських засобів", - повідомляють компанії.

Лідери фармринку підкреслюють, що їхня діяльність є прозорою та здійснюється виключно в межах чинного законодавства України.

"Усі договори та фінансові операції документально підтверджені та проходять належні процедури відповідно до вимог регуляторних органів. Ми відкриті до співпраці з правоохоронними органами та надаємо всю необхідну інформацію в межах встановлених процедур", - наголошують компанії.

Farmak, "Дарниця", "Артеріум" зазначають, що обшуки відбуваються напередодні 1 березня, коли вони підтримали пропозицію президента та рішення РНБО про зниження цін на 30% та взяли на себе додаткові зобов’язання, усвідомлюючи свою соціальну відповідальність.

"Ми як ніхто зацікавлені в об’єктивному, неупередженому розслідуванні кримінального провадження з дотриманням вимог законодавства та забезпечення безперебійної роботи фармацевтичної галузі в інтересах усіх громадян України", - заявляють компанії.

"Щиро сподіваємося на активну підтримку галузі та ключових підприємств з боку держави. Це важливо, аби ми впоралися з прийнятими зобов'язаннями", - підкреслюють компанії.

Теги: #обшуки #фармринок

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