Інтерфакс-Україна
Події
08:49 28.11.2025

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

1 хв читати
Фото: https://www.pravda.com.ua/

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє видання "Українська правда".

Як повідомляється, зранку п'ятниці, 28 листопада, обшуки проводяться у Єрмака в урядовому кварталі.

Зазначається, що на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Цю інформацію також підтвердили народні депутати від фракції "Голос" Ярослав Железняк та "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має наразі офіційних підтверджень цієї інформації.

Джерела: https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/28/8009349/

https://t.me/yzheleznyak/15244

https://t.me/oleksiihoncharenko/51221

Теги: #єрмак #обшуки

