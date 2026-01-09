Рішення ВАКС щодо конкурсу з управління активами IDS Ukraine не фіксує порушень з боку АРМА – заява

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) наголошує на відсутності оцінки законності їх дій у рішенні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо конкурсу на посаду керуючого групи компаній IDS Ukraine, яка є виробником мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська".

"Рішення Вищого антикорупційного суду у межах розгляду звернення щодо дій НАБУ не встановлює порушень з боку АРМА і не є оцінкою законності дій Агентства. Судовий контроль є стандартним механізмом правової держави, який не має характеру обвинувачення і не означає встановлення будь-якої вини", - йдеться в коментарі АРМА агентству "Інтерфакс-Україна", наданому в п'ятницю.

В АРМА наголосили, що діють у суворій відповідності до чинного законодавства, а активи групи IDS Ukraine, включно з підприємствами, що випускають продукцію під брендами "Моршинська" та "Миргородська", передано їм в управління на підставі ухвал слідчих суддів.

"Ці активи пов’язані з підсанкційними російськими особами, зокрема Михайлом Фрідманом, який перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, США, Великобританії та Канади у зв’язку з підтримкою російського режиму та загрозами міжнародній безпеці. Після арешту такі активи не можуть залишатися без управління, оскільки це створює ризики неконтрольованого виводу фінансових потоків, їх можливого знецінення та втрати економічної вартості. Закон прямо покладає на державу обов’язок забезпечити їх належне управління. Саме тому АРМА організовує відкриту та прозору процедуру з відбору управителя через систему Prozorro, де умови оприлюднені заздалегідь, критерії є однаковими для всіх учасників, а кожен етап процедури фіксується у публічному цифровому середовищі", - пояснили в нацагентстві.

В АРМА також зазначають, що продовжують співпрацю з правоохоронними органами, забезпечують збереження економічної вартості арештованих активів, проведення прозорих процедур та їх повну відповідність вимогам закону, "діючи публічно, послідовно та під інституційним контролем".

Як повідомлялося, АРМА восени 2022 року за рішенням суду отримало в управління корпоративні права (зокрема, Миргородського та Моршинського заводів), промислові зразки та торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів Моршинської обрали компанію "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні 2025 року АРМА повідомила про розрив договору як такого, що не було реалізовано.

АРМА 28 листопада 2025 року оголосило новий конкурс по пошук управителя активами компанії. До участі запросили компанії з релевантним досвідом: інвестиційні фонди, дистриб’ютори та інші учасники ринку з відповідною експертизою. Подання заявок триває до 12 грудня 2025 року.

Умови конкурсу АРМА розкритикувала низка підприємств, готових взяти участь у конкурсі. Серед них були ТОВ "Геологічна інвестиційна група", ТОВ "Верхівцівський олійноекстракційний завод" та ФОП "Білас Всеволод Омелянович". Потенційні учасники конкурсу зазначали, що умови до конкурсу штучно обмежують конкуренцію і фактично відсікають більшість українських компаній від участі в управлінні активами "Моршинської" та "Миргородської".

Серед подібних вимог АРМА потенційні учасники називали вимогу агентства наявності в штаті не менше як 15 вузькопрофільних спеціалістів (інженерів, енергетиків), дані про вищу освіту яких мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Проте база містить повні дані про дипломи лише після 2000 року. Учасник конкурсу повинен мати основний вид діяльності "виробництво безалкогольних напоїв". Це унеможливлює участь професійних керуючих компаній та консорціумів, які спеціалізуються на менеджменті активів. Окремо відзначено допуск до конкурсу прямих конкурентів IDS Ukraine, що заборонено новим законом "Про АРМА", який набирає чинності після 30 січня 2026 року.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв скаргу низки потенційних учасників конкурсу, які просили усунути дискримінаційні вимоги в тендерній документації при проведенні конкурсу на визначення управителя арештованими активами групи IDS Ukraine.

Міністерство юстиції у вересні 2024 року подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо стягнення у дохід держави активів IDS Ukraine та інших активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема, ідеться про 100% акцій ПрАТ "Миргородськийзавод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (ІДС), а також 100% частки в ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" і ДП "НОВА.КОМ", якими опосередковано володіє Rissa Investments Limited.

В IDS Ukraine у жовтні 2024 року закликали Мінюст заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів керуючій компанії та провести націоналізацію за вигідним для держави сценарієм.

На думку менеджменту компанії, такий сценарій є найменш руйнівним способом вилучення активів, що перебувають під санкціями. На той час група оцінювала свою частку на ринку фасованої мінеральної та питної води в Україні більше ніж 40%, у тому числі ТМ "Моршинська" – 27%.

25 грудня 2025 року ВАКС задовольнив позов потенційних учасників конкурсу на вибір керуючого активами IDS Ukraine і зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочати досудове розслідування перевищення службових повноважень керівництвом АРМА при відборі керуючого групи компаній IDS Ukraine. Згідно рішення ВАКС по справі №911/13129/25, скаргу адвоката АО "ЮФ "Астерс" в інтересах компанії New World Value Fund Limited на бездіяльність уповноважених осіб НАБУ, зокрема, щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань вирішено задовольнити.