Бельгія та ЄС домовилися продовжити обговорення використання заморожених російських активів на засіданні Ради 18 грудня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером, щоб обговорити ситуацію в Україні та використання заморожених російських активів, сторони домовилися продовжити дискусії з цього питання на засіданні Європейської Ради 18 грудня.

За словами фон дер Ляєн, під час зустрічі сторони погодилися, що час має вирішальне значення з огляду на поточну геополітичну ситуацію. Вона також підкреслила важливість фінансової підтримки України для забезпечення безпеки в Європі.

"Ми мали дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Особлива ситуація Бельгії щодо використання заморожених російських активів є беззаперечною", — зазначила президентка Єврокомісії у повідомленні, оприлюдненому в соцмережі X.

Особливу увагу було приділено ситуації Бельгії щодо використання заморожених російських активів, яка, за словами сторін, повинна бути врегульована так, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив:

"Те, що ми вирішимо зараз, визначить майбутнє Європи: особлива причетність Бельгії до питання використання заморожених російських активів не викликає сумнівів і має бути вирішена таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик."

Сторони домовилися продовжити дискусії з метою досягнення консенсусу на засіданні Європейської Ради 18 грудня.

