Інтерфакс-Україна
Події
03:10 06.12.2025

Бельгія та ЄС домовилися продовжити обговорення використання заморожених російських активів на засіданні Ради 18 грудня

1 хв читати

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером, щоб обговорити ситуацію в Україні та використання заморожених російських активів, сторони домовилися продовжити дискусії з цього питання на засіданні Європейської Ради 18 грудня.

За словами фон дер Ляєн, під час зустрічі сторони погодилися, що час має вирішальне значення з огляду на поточну геополітичну ситуацію. Вона також підкреслила важливість фінансової підтримки України для забезпечення безпеки в Європі.

"Ми мали дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Особлива ситуація Бельгії щодо використання заморожених російських активів є беззаперечною", — зазначила президентка Єврокомісії у повідомленні, оприлюдненому в соцмережі X.

Особливу увагу було приділено ситуації Бельгії щодо використання заморожених російських активів, яка, за словами сторін, повинна бути врегульована так, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив:

"Те, що ми вирішимо зараз, визначить майбутнє Європи: особлива причетність Бельгії до питання використання заморожених російських активів не викликає сумнівів і має бути вирішена таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик."

Сторони домовилися продовжити дискусії з метою досягнення консенсусу на засіданні Європейської Ради 18 грудня.

Джерела: https://x.com/vonderleyen/status/1997052772055974056?s=46

https://x.com/bundeskanzler/status/1997054005801894381?s=46

Теги: #використання #бальгія #єс #активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 05.12.2025
Майже 80% європейців вважають, що євро вигідний для ЄС - опитування

Майже 80% європейців вважають, що євро вигідний для ЄС - опитування

15:20 05.12.2025
Netflix купить активи Warner Bros. Discovery в рамках угоди на $72 млрд

Netflix купить активи Warner Bros. Discovery в рамках угоди на $72 млрд

12:02 05.12.2025
США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

00:47 05.12.2025
Прем'єр-міністр Бельгії назвав три умови використання активів РФ на користь України

Прем'єр-міністр Бельгії назвав три умови використання активів РФ на користь України

22:58 04.12.2025
Прем'єр-міністр Бельгії і канцлер Німеччини проведуть у п'ятницю термінову зустріч щодо плану використання заморожених російських активів - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії і канцлер Німеччини проведуть у п'ятницю термінову зустріч щодо плану використання заморожених російських активів - ЗМІ

10:32 03.12.2025
Фон дер Ляєн: сьогодні історичний день для ЄС – ми повністю відмовляємося від росенергоносіїв

Фон дер Ляєн: сьогодні історичний день для ЄС – ми повністю відмовляємося від росенергоносіїв

08:48 03.12.2025
У ЄС погоджено законопроєкт, спрямований на посилення боротьби з корупцією

У ЄС погоджено законопроєкт, спрямований на посилення боротьби з корупцією

23:14 02.12.2025
Україна хоче відкрити кластери у переговорах з ЄС у 2026 за головування Кіпру, а за головування Ірландії – закрити – Зеленський

Україна хоче відкрити кластери у переговорах з ЄС у 2026 за головування Кіпру, а за головування Ірландії – закрити – Зеленський

20:48 02.12.2025
Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

20:10 02.12.2025
Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ОСТАННЄ

Ворог атакував Київщину дронами та ракетами, поранено троє людей – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак - Генштаб

"Укрзалізниця" змінює маршрути пасажирських поїздів через обстріл у Фастові

Ворог просунувся у трьох населених пунктах на Донеччині

Узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та розглянули "Програму майбутнього розвитку" — Умєров про 6-ту зустріч з делегацією США

В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

УЗГОДИЛИ РАМКИ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА РОЗГЛЯНУЛИ "ПРОГРАМУ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ" – УМЄРОВ ПРО 6-ТУ ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

СПРАВЖНІЙ ПОСТУП У ДОСЯГНЕНІ МИРНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РОСІЇ – УМЄРОВ ПРО ПІДСУМКИ 6-Ї ЗУСТРІЧІ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ США

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРОДОВЖАТЬСЯ У СУБОТУ – СЕКРЕТАР РНБО УМЄРОВ

Італія інвестує понад 42 млн євро на реставрацію пам’яток і модернізацію інфраструктури Одещини - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА