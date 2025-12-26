Інтерфакс-Україна
08:19 26.12.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 121 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 121 бойове зіткнення
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 121 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці. 

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабоми. Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

