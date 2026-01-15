Інтерфакс-Україна
Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 187 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 187 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 150 окупантів, 7 танків, 84 артсистеми, 2 бронемашини, 929 БПЛА, а також 187 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 223 090 (+1 150) осіб, танків – 11 557 (+7) од, бойових броньованих машин – 23 904 (+2) од., артилерійських систем – 36 182 (+84) од., РСЗВ – 1 611 (+8) од, засоби ППО – 1 277 (+2) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929) од., крилаті ракети – 4 163 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 74 306 (+187) од., спеціальна техніка – 4 042 (+0) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

