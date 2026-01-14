Інтерфакс-Україна
Події
07:04 14.01.2026

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 990 одиниць живої сили та 323 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 3 бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 5 засобів ППО, 232 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 8 крилатих ракет і 1074  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

