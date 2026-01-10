Інтерфакс-Україна
08:34 10.01.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 171 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи. 

"Вчора противник завдав двох ракетних та 28 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та скинув 92 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3322 обстріли, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

