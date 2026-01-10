Обстріли Нікопольського району: Один загиблий і троє постраждалих

У Нікопольському районі ворог протягом суботи обстрілював з артилерії та атакував безпілотниками райцентр та чотири громади, внаслідок чого загинув літній чоловік та троє постраждалих, повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог увесь день наносив удари артилерією та безпілотниками. Агресор атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську громади. Загинув 68-річний чоловік", - написав він у телеграмі.

За словами Вілкула, ще троє людей постраждали. Чоловіки 79 і 86 років та 87-річна жінка на амбулаторному лікуванні.

Крім того, виникли пожежі. Понівечені приватне підприємство, 15 будинків, господарська та надвірна споруди, авто, гараж, газогін та лінія електропередач.

Також у Криворізькому районі в Зеленодольській громаді внаслідок влучання FPV-дронів побита інфраструктура.

"Продовжують свою нелегку роботу наші сапери ДСНС. Лише за останні дні у Кривому Розі, Лозуватській, Гречаноподівській та Зеленодольській громадах було виявлено та знищено залишки від двох ворожих БПЛА, бойову частину від двох ворожих ракет та мінометну міну застарілого зразку", - зазначив Вілкул.