Інтерфакс-Україна
Події
21:42 10.01.2026

Обстріли Нікопольського району: Один загиблий і троє постраждалих

1 хв читати
Обстріли Нікопольського району: Один загиблий і троє постраждалих

У Нікопольському районі ворог протягом суботи обстрілював з артилерії та атакував безпілотниками райцентр та чотири громади, внаслідок чого загинув літній чоловік та троє постраждалих, повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог увесь день наносив удари артилерією та безпілотниками. Агресор атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську громади. Загинув 68-річний чоловік", - написав він у телеграмі.

За словами Вілкула, ще троє людей постраждали. Чоловіки 79 і 86 років та 87-річна жінка на амбулаторному лікуванні.

Крім того, виникли пожежі. Понівечені приватне підприємство, 15 будинків, господарська та надвірна споруди, авто, гараж, газогін та лінія електропередач.

Також у Криворізькому районі в Зеленодольській громаді внаслідок влучання FPV-дронів побита інфраструктура.

"Продовжують свою нелегку роботу наші сапери ДСНС. Лише за останні дні у Кривому Розі, Лозуватській, Гречаноподівській та Зеленодольській громадах було виявлено та знищено залишки від двох ворожих БПЛА, бойову частину від двох ворожих ракет та мінометну міну застарілого зразку", - зазначив Вілкул.

 

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 10.01.2026
Одна людина загинула, троє постраждали через атаки ворога у суботу - Дніпропетровська ОВА

Одна людина загинула, троє постраждали через атаки ворога у суботу - Дніпропетровська ОВА

17:52 10.01.2026
Окупанти масовано атакували безпілотниками Лозову Харківської області, поранено мирного мешканця

Окупанти масовано атакували безпілотниками Лозову Харківської області, поранено мирного мешканця

10:57 10.01.2026
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів в Сумській області за добу, без постраждалих

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів в Сумській області за добу, без постраждалих

07:54 10.01.2026
Троє людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки БпЛА ворога у Дніпропетровській області - ОВА

Троє людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки БпЛА ворога у Дніпропетровській області - ОВА

20:37 09.01.2026
Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

16:40 09.01.2026
Семеро рятувальників зазнали поранень за добу, загинув медик – МВС

Семеро рятувальників зазнали поранень за добу, загинув медик – МВС

14:26 09.01.2026
Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

13:46 09.01.2026
В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

11:02 09.01.2026
ДТЕК повністю повернув електроенергію знеструмленим після обстрілів споживачам Дніпропетровщини

ДТЕК повністю повернув електроенергію знеструмленим після обстрілів споживачам Дніпропетровщини

09:16 09.01.2026
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

ВАЖЛИВЕ

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

ОСТАННЄ

ДСНС надасть додаткові джерела живлення для районів з екстреними відключеннями - КМВА

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

Трамп: США готові допомогти Ірану в прагненні до свободи

Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни

Пасажиропотік через кордон за тиждень після Нового року підскочив на 27% – дані Держприкордонслужби

Динамічне ціноутворення на СВ набуде чинності у найближчі тижні – глава "Укрзалізниці"

Свириденко: Децентралізована генерація — це питання виживання держави в умовах війни

Перші 7 вагонів незламності вже працюють на знеструмленій Київщині - УЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА