18:16 09.01.2026

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Часткове відновлення теплопостачання у Києві очікується протягом доби, для решти будинків, де ситуація складніша, буде потрібно більше часу, можливо, дві доби, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук.

"Ми обережно очікуємо протягом доби часткового відновлення теплопостачання в Києві. Щодо решти - там, де дещо складніша ситуація, треба трохи більше часу. Можливо, це дві доби. Тобто йдеться про дуже обережні певні строки для певної частини міста", – сказав Ковальчук журналістам під час брифінгу в Zoom.

При цьому він наголосив, що понад половину будинків у Києві з опаленням, тому не йдеться про надзвичайну ситуацію.

"Більше половини будинків, понад 6 тис., з теплом. Тобто точно немає підстав говорити про тотальну катастрофу", – зазначив заступник міністра.

Він також підкреслив, що із обережністю би ставився до радикальних закликів.

"Враховуючи все це, я би дуже обережно ставився до будь-яких закликів радикальних. Закликав би зберігати спокій, довіряти офіційні інформації, комунікувати один з одним і робити те, чого не любить на ворог, - залишатися сильними і згуртованими", – резюмував  Ковальчук.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко порекомендував мешканцям столиці через складну ситуацію з теплом тимчасово виїхати за її межі за можливості.

Найбільш складна ситуація з відновленням тепла після атаки РФ 9 січня в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, але енергетики та комунальники опрацьовують різні варіанти, аби  повернути його якомога швидше, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його думку, людям, які живуть в районах з ризиком, важливо стежити за температурою в цих будинках, а чи дотримуватися поради мера Києва тимчасово залишити столицю, кожен вирішує сам.

"Сподіваюся, що в найскладніших ситуаціях за 2-2,5 доби тепло з'явиться, але чи вистачить будинку ресурсу на його утримання тепла до цього часу – не готовий сказати", – резюмував директор ЦДЕ.

За даними з джерел, близьких до КМДА, ТЕЦ-4 ("Єврореконструкція") вже розпочинає циркуляцію теплоносія, для відновлення роботи ТЕЦ-5 потрібно орієнтовно дві доби, для ТЕЦ-6 – приблизно доба (обидві "Київтеплоенерго"). Водопостачання та водовідведення в Києві заживлено. Керуючі компанії отримали завдання злити теплоносії з житлових будинків, приєднаних до ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

