23:41 10.01.2026

Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Королівства Данія та Гренландії, заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

"Сьогодні я розмовляла зі своїми данським та гренландським колегами, Ларсом Лекке Расмуссеном та Вівіан Моцфельдт, щоб підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності Королівства Данія та Гренландії", - написала вона в соцмережі Х.

За її словами, "як арктичні країни, ми поділяємо глибоку відданість регіональній безпеці та захисту".

Глава канадського МЗС анонсувала свій візит найближчими тижнями в Нууку, Гренландія, на офіційному відкритті консульства Канади, щоб донести це повідомлення та зміцнити давнє партнерство в Арктиці.

Джерело: https://x.com/AnitaAnandMP/status/2010084703685017646

Теги: #підтримка #канада #гренландія

