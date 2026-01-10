Канада висловлює непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Данії та Гренландії

"Сьогодні я розмовляла зі своїми данським та гренландським колегами, Ларсом Лекке Расмуссеном та Вівіан Моцфельдт, щоб підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності Королівства Данія та Гренландії", - написала вона в соцмережі Х.

За її словами, "як арктичні країни, ми поділяємо глибоку відданість регіональній безпеці та захисту".

Глава канадського МЗС анонсувала свій візит найближчими тижнями в Нууку, Гренландія, на офіційному відкритті консульства Канади, щоб донести це повідомлення та зміцнити давнє партнерство в Арктиці.

