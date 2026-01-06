Поновлена амбіція Трампа захопити Гренландію викликає тривогу в Європі – ЗМІ

Європейські лідери вже кілька місяців намагаються вирішити, як реагувати на донкіхотське бажання президента США Дональда Трампа захопити Гренландію, але останніми днями їхнє здивування і занепокоєння лише посилилися, пише у вівторок The Financial Times.

Зокрема, повторні наполягання Трампа на тому, щоб США взяли під контроль Гренландію посилили хаос у столицях країн ЄС і НАТО щодо того, як реагувати на дії Америки в інших геополітичних питаннях, зокрема на атаку США на Венесуелу та їхню неоднозначну позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це тонка лінія", – сказав один з високопоставлених європейських чиновників. "Солідарність з Данією є абсолютно очевидною для всіх. Але є ще Венесуела, де ніхто не шкодує про відхід Мадуро, але є юридичні питання. І ми хочемо, щоб США залишалися на нашому боці для досягнення гідного результату в Україні".

Інший посадовець зазначив: "Ми знаємо, хто більше не є нашими союзниками. Просто ми все ще сподіваємося, що ми помиляємося і проблема зникне. Ми знаємо, що потрібно робити, просто потрібно це, чорт забирай, зробити".

Найшвидше підтримку Данії та Гренландії надали їхні північні та балтійські сусіди, а потім до них приєдналися інші країни, такі як Франція, Німеччина та Велика Британія. Але мало хто відкрито засудив США, і ніхто не згадав Трампа по імені, незважаючи на те, що президент США знову заявив: "Нам потрібна Гренландія".

Європейські чиновники заявили, що військова операція з захоплення Мадуро продемонструвала, що Трамп не відчуває себе обмеженим міжнародним правом, і його риторику щодо Гренландії слід сприймати серйозно.

Датські чиновники неодноразово заявляли про свою готовність співпрацювати з Трампом у питаннях посилення безпеки в Арктиці. Згідно з оборонною угодою, укладеною 75 років тому, США вже мають єдину військову базу на Гренландії, і місцева влада в останні роки відкрито ставиться до розширення її присутності або відкриття нової. Однак США скоротили свою присутність на арктичному острові з пікового рівня часів холодної війни, коли там перебувало понад 10 тис. солдатів, до менше ніж 200 на даний момент.

Міністри Гренландії також заявили, що їхній острів "відкритий для бізнесу". Але, за словами чиновників, американські інвестори не поспішають виявляти інтерес до зароджуваної гірничодобувної промисловості.

"Їм не потрібно її (Гренландію – ІФ-У) анексувати. Вони можуть мати все, що завгодно. Саме це і робить ситуацію такою загадковою", - сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Представники НАТО та ЄС вказали на скоординовані заяви європейських лідерів на підтримку Данії, опубліковані протягом останніх 24 годин за ініціативою високопоставлених дипломатів з усього континенту, як доказ того, що Європа коригує свою реакцію на посилення риторики Трампа.

Питання Гренландії є особливо чутливим для НАТО та його генерального секретаря Марка Рютте. Будь-які військові дії США з метою захоплення острова призведуть до прямого конфлікту між двома союзниками, що поставить під сумнів фундаментальну норму альянсу про взаємну оборону і, ймовірно, змусить інших 30 членів союзу обрати сторону.