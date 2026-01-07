Інтерфакс-Україна
Події
20:02 07.01.2026

Білий дім: Щодо Гренландії, першим варіантом Трампа "завжди є дипломатія"

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт у відповідь на питання стосовно політики до Гренландії, заявила президент США Дональд Трамп завжди "розглядає всі варіанти, зважуючи, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів".

"Президент Трамп завжди розглядає всі варіанти, зважуючи, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів. Але я скажу лише, що першим варіантом президента завжди була дипломатія", - сказала під час брифінгу для преси у Білому домі.

Вона каже, що "особисто" не чула, щоб Трамп ставив під сумнів законність суверенітету Данії над Гренландією.

 

