Заява лідерів ЄС та Великої Британії: Безпека в Арктиці має бути досягнута союзниками по НАТО із дотриманням принципів Статуту ООН

Президент Франції Емманюеля Макрона, канцлер ФРН Фрідріх Мерц, прем'єр-міністерка Італії Джорджії Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оприлюднили спільну заяву щодо Гренландії, в який, зокрема, зазначили, що безпека в Арктиці повинна бути досягнута колективно, спільно з союзниками по НАТО, включаючи Сполучені Штати, шляхом дотримання принципів Статуту ООН.

"Безпека в Арктиці залишається ключовим пріоритетом для Європи і має вирішальне значення для міжнародної та трансатлантичної безпеки. НАТО чітко заявило, що Арктичний регіон є пріоритетом, і тому європейські союзники активізують свої дії. Ми та багато інших союзників посилили свою присутність, діяльність та інвестиції, щоб забезпечити безпеку в Арктиці та стримати супротивників", - йдеться у преамбулі заяви, оприлюднений на сайті уряду Данії.

Сторони зазначили, що Королівство Данія, включаючи Гренландію, є членом Північноатлантичного Альянсу.

"Королівство Данія, включаючи Гренландію, є членом НАТО. Тому безпека в Арктиці повинна бути досягнута колективно, спільно з союзниками по НАТО, включаючи Сполучені Штати, шляхом дотримання принципів Статуту ООН, включаючи суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність кордонів. Це універсальні принципи, і ми не припинимо їх захищати", - зазначили сторони.

Наголошується, що Сполучені Штати є важливим партнером у цих зусиллях, як "союзник НАТО і завдяки оборонній угоді між Королівством Данія та Сполученими Штатами від 1951 року".

"Гренландія належить її народу. Тільки Данія і Гренландія мають право вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії", - акцентується у заяві.