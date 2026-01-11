У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

Унаслідок пожежі в квартирі на 4-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Шулявській загинули дві людини, дев’ятьох мешканців евакуйовано, одна особа передана медикам з ознаками отруєння продуктами горіння, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Загоряння сталося у квартирі на 4 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку з розповсюдженням вогню на балкони 5, 6 та 7 поверхів", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.

У сильно захаращеній сміттям квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіла двох осіб без ознак життя. У ході гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря дев’ять людей із сусідніх квартир, які опинилися заблокованими у власних помешканнях через сильне задимлення. Одного з евакуйованих передано медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.