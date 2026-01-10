Трамп вкотре заявив про намір контролювати Гренландію

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається досягти угоди щодо Гренландії в будь-який спосіб. Він сказав про це на зустрічі з топ-менеджерами американських нафтогазових компаній у Білому домі в п'ятницю.

Причиною Трамп назвав побоювання, що Гренландія опиниться під контролем РФ або КНР.

"Якщо ми цього не зробимо, Росія або Китай захоплять Гренландію, а ми не хочемо мати Росію або Китай як сусідів. Зрозуміло?", - сказав Трамп.

"Я хотів би укласти угоду простим шляхом. Але якщо ми не зробимо цього простим шляхом, ми зробимо це важким шляхом", - наголосив Трамп, додавши що є "прихильником Данії".

"Але, знаєте, той факт, що 500 років тому вони там висадилися з човна, не означає, що ця земля належить їм", - заявив Трамп.

Він також прокоментував побоювання, що конфронтація між США й Данією може зруйнувати НАТО, членами якого є обидві держави.

"НАТО має це зрозуміти. Я повністю підтримую НАТО. Я врятував НАТО. Якби не я, то зараз НАТО не існувало б", - заявив Трамп.

