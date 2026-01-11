На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

Фото: Київська ОВА

Станом на ранок неділі в Київській області вже відновили електропостачання більше 370 тисячам родин, однак майже 30 тис. родин залишаються без електрики, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Станом на ранок з 9 січня енергетикам області вдалося відновити електропостачання більше 370 тисячам родин. Наразі без електропостачання залишаються майже 30 тис родин у населених пунктах області. Найскладніша ситуація зберігається у Обухівському, Фастівському та Бучанському районах", - написав він у телеграмі.

За його словами, над відновленням електропостачання в області цілодобово працюють 187 бригад енергетиків, які усувають пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі жителів Київщини.

Важкою ситуація залишається для Бориспільського та Броварського районів, де продовжують діяти екстрені відключення, додав Калашник.