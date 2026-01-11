Інтерфакс-Україна
20:09 11.01.2026

У понеділок "Укренерго" застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" в понеділок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 12 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться в повідомленні компанії у Телеграм-каналі.

Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергообʼєкти, пояснила НЕК.

 

