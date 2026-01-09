Інтерфакс-Україна
11:02 09.01.2026

ДТЕК повністю повернув електроенергію знеструмленим після обстрілів споживачам Дніпропетровщини

Станом на ранок 9 січня енергетики повністю повернули світло 800 тис. родин після обстрілів у Дніпропетровській області, повідомив енергохолдинг ДТЕК у Телеграм-каналі у п’ятницю.

"Протягом доби енергетики працювали без перерв, щоб заживити критичну інфраструктуру та повернути електропостачання в оселі мешканців області", – сказано у повідомленні.

Водночас, як зазначили в ДТЕК, наразі на Дніпропетровщині є локальні відключення через негоду та повторні атаки, зокрема, у Кривому Розі.

Як повідомлялося, зранку 8 січня на Дніпропетровщині без світла залишалися приблизно 800 тис. абонентів, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури були заживлені частково.

