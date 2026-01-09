Свириденко: Електро- та теплопостачання відновлено у Кривому Розі та у населених пунктах Київської області, у Києві роботи тривають

Електро- та теплопостачання станом на вечір п'ятниці, 9 січня, відновлено у місті Кривий Ріг, а також у населених пунктах Київської області, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"За результатами проведених відповідних робіт станом на зараз відновлено електро- та теплопостачання у місті Кривий Ріг, а також у населених пунктах Київської області", - написала вона у телеграм-каналі.

За її словами, щодо міста Києва, ситуація залишається найбільш складною. Наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці — діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи. На більшій частині лівого берега застосовуються аварійні відключення, відновлювальні роботи з електропостачання перебувають на завершальному етапі.

"До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків", - наголосила вона.

"Щодо теплопостачання: відновлення триває, однак значна частина столиці наразі залишається без тепла. Відповідні служби працюють та працюватимуть у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити подачу тепла людям", - написала прем"єрка.

"Уряд надає всю необхідну допомогу для якнайшвидшого завершення відновлювальних робіт. Водночас розраховуємо на активні дії з боку місцевої влади як власника пошкоджених теплоелектроцентралей", - зазначила Свириденко.

Вона також повідомила, що доручила всім причетним службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності та максимально розгорнути додаткові. "Це завдання стосується не лише столиці, а й інших населених пунктів країни. Також урядом буде додатково залучено ресурси великих державних підприємств і банків для забезпечення підтримки українців", - йдеться у дописі Свириденко.