03:31 12.01.2026

Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

Президент США Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social закликав до укладення угоди з Кубою, заявивши про припинення постачання нафти та грошей на острів.

За словами Трампа, протягом багатьох років Куба отримувала значні обсяги нафти та фінансову підтримку з Венесуели в обмін на надання "послуг безпеки" двом останнім венесуельським лідерам. Трамп додав, що більшість кубинських фахівців "мертві внаслідок нападу США минулого тижня", а Венесуела більше не потребує їх захисту.

"Тепер у Венесуели є Сполучені Штати Америки, найпотужніша армія у світі (на сьогоднішній день!), щоб захистити їх, і ми захистимо їх. Я наполегливо пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно", — зазначив президент.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115876460615555838з

