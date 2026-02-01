Інтерфакс-Україна
12:43 01.02.2026

Гетманцев выступает за увольнение директора ГУ "НВМК" Пронюткина

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") считает, что директора ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК) Ярослава Пронюткина необходимо уволить.

"На следующей неделе мы заслушаем на заседании ВР доклад министра по делам ветеранов Калмыковой об увольнении незаконно забронированного пропагандиста войны Петрова. Уволен и лишен брони также его сообщник, черт Ермака - Иванов. Поэтому это слушание не о их бронировании и не о Калмыковой, которая между тем должна привлечь к ответственности и уволить директора Мемориального военного кладбища, виновного в фиктивном бронировании пропагандистов", - написал Гетманцев в сети Facebook.

Как сообщалось, 15 января Верховная Рада вызвала на заседание министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову для доклада по вопросу возможных злоупотреблений с бронированием от мобилизации в ГУ "НВМК".

16 января Калмыкова заявила, что Минветеранов начало служебное расследование по информации о бронировании от мобилизации в ГУ "НВМК",

До этого народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") в телеграм-канале опубликовал информацию, что политтехнолог, основатель и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров якобы с 31 июля является сотрудником ГУ "НВМК" и забронирован там от мобилизации.

16 января агентству "Интерфакс-Украина" в НВМК подтвердили, что политтехнолог Петров работает у них ведущим специалистом отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий. Отмечалось, что функциональные обязанности Петрова заключаются в подготовке информационных материалов, информационном и коммуникационном сопровождении деятельности ГУ "НВМК", мониторинге информационного пространства, подготовке аналитических справок, администрировании и наполнении информационных ресурсов учреждения, по поручению начальника отдела взаимодействия со средствами массовой информации и другими информационными площадками.

20 января ГУ "НВМК" сообщило, что Петров уволился по собственному желанию с должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий.

20 января стало известно, что Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении одного из украинских блогеров по статье о государственной измене. По данным источников агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о блогере, политтехнологе и соведущем YouTube-канала "Исландия" Петрове.

Теги: #нвмк #гетманцев

