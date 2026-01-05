Інтерфакс-Україна
Економіка
12:47 05.01.2026

Режим експортного забезпечення агропродукції став безперечною перемогою над "тінню" - Гетманцев

2 хв читати
Режим експортного забезпечення агропродукції став безперечною перемогою над "тінню" - Гетманцев

Режим експортного забезпечення (РЕЗ) агропродукції, який на старті багато хто сприймав скептично, за рік роботи довів свою життєздатність і масштабованість і став безперечною перемогою над "тінню", заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Завдяки запровадженню режиму експортного забезпечення ринок "чорного зерна" практично зник: масові схеми з використанням "форм 2" втратили сенс, експорт перейшов у прозорий податковий контур, а рівень зловживань зведено до мінімуму", – написав він у Телеграм.

Парламентарій уточнив, що послугою РЕЗ з моменту запровадження 1 грудня 2024 року скористались 2 008 платників, зареєстровано 78 390 податкових накладних на загальний обсяг постачання – 754,8 млрд грн (без урахування ПДВ) та ПДВ – 1,86 млрд грн. За цей період до держбюджету також надійшло понад 575 млрд грн валютної виручки, що у валюті відповідно було $12,7 млрд, EUR0,939 млрд або PLN - 4,4 млн (за середнім курсом валюти за місяць по Нацбанку).

За інформацією Гетманцева, у топ-5 продукції за 2025 рік, по якій були зареєстровані ПН/РК, увійшли соняшникова олія (на 167,27 млрд грн, або 3 447,2 тис. тонн), кукурудза (на 144,99 млрд грн, або 16 244,1 тис. тонн), пшениця (на 91,93 млрд грн, або 10 076,4 тис. тонн), соєві боби (на 52,64 млрд грн, або 3 214,1 тис. тонн), насіння ріпаку (30,87 млрд грн, або 1 412,2 тис. тонн).

Режим експортного забезпечення (РЕЗ) запроваджено з 1 грудня 2024 року як надзвичайний захід на час воєнного стану для детінізації експорту зернових (пшениця, кукурудза, ячмінь) та олійних (соя, ріпак, соняшник) культур, а також олії, меду і горіхів. Головна причина запровадження РЕЗ – необхідність приборкати "чорний" експорт зерна, що скуповувалося за готівку без сплати податків. Через використання фіктивних фірм-одноденок мільярди доларів від продажу врожаю залишалися на закордонних рахунках компаній.

Новий режим дозволяє експортувати агропродукцію лише зареєстрованим платникам ПДВ, що мають прозору історію та підтверджене походження товару. Для контролю експорту уряд запровадив щомісячне встановлення мінімально допустимих експортних цін та особливий порядок реєстрації податкових накладних. Завдяки ним аграрії не можуть продавати продукцію за кордон за заниженою вартістю, а кожна операція проходить ретельну перевірку ще до моменту перетину кордону, що забезпечує гарантоване повернення валюти в країну та стабільне наповнення бюджету через прозоре оподаткування агроекспорту.

Теги: #агропродукція #гетманцев #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 02.01.2026
Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

11:41 02.01.2026
Уряд запровадив на 2026р нульову квоту на експорт стратегічної для металургів сировини - металобрухт

Уряд запровадив на 2026р нульову квоту на експорт стратегічної для металургів сировини - металобрухт

15:14 31.12.2025
Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026р.

Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026р.

00:40 26.12.2025
Росії довелося відкласти плани збільшення виробництва і експорту ЗПГ через санкції - ЗМІ

Росії довелося відкласти плани збільшення виробництва і експорту ЗПГ через санкції - ЗМІ

17:28 24.12.2025
Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

12:04 24.12.2025
ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

18:46 18.12.2025
Гетманцев звернувся до Свириденко з закликом відтермінувати платіжні термінали для ФОП 1-ї групи до кінця війни

Гетманцев звернувся до Свириденко з закликом відтермінувати платіжні термінали для ФОП 1-ї групи до кінця війни

14:07 18.12.2025
AmCham заявляє про загрозу морському експорту та закликає посилити протиповітряний та морський захист України

AmCham заявляє про загрозу морському експорту та закликає посилити протиповітряний та морський захист України

10:24 17.12.2025
Кількість резидентів Дія.City зросла на 43% з серпня, проте кількість платників ПнВк зменшується протягом року

Кількість резидентів Дія.City зросла на 43% з серпня, проте кількість платників ПнВк зменшується протягом року

05:26 17.12.2025
Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

ОСТАННЄ

"Ліси України" на аукціонах на І кв.-2026 реалізували майже всю лісопродукцію

На кінець 2025 року в індустріальних парках збудовано чи будувалось 37 заводів – Мінекономіки

"Інтергал-Буд" у 2025 р. ввів в експлуатацію близько 195 тис. кв. м будівель

Українські цукрові заводи в 2025/26 МР виробили 1,57 млн тонн цукру

Посадові оклади розраховуються виходячи з розміру тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду в 3470 грн з 1 січня - Кабмін

Джерела реалізації економічного плану для України домовились детально опрацювати протягом найближчих тижнів – Свириденко

Росія втратила трильйони доларів через заниження вартості її нафти та нафтопродуктів – СЗР про ефект санкцій проти РФ

Оприлюднено алгоритм отримання держсертифікатів на право легально працювати з тваринами

Біржовий продаж лісу "Лісів України" з II-кв.-2026 враховуватиме рейтингування доброчесності покупців – Соболев

Відмова від перевалки українського зерна загрожує банкрутством польських транспортних компаній – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА