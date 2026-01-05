Режим експортного забезпечення агропродукції став безперечною перемогою над "тінню" - Гетманцев

Режим експортного забезпечення (РЕЗ) агропродукції, який на старті багато хто сприймав скептично, за рік роботи довів свою життєздатність і масштабованість і став безперечною перемогою над "тінню", заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Завдяки запровадженню режиму експортного забезпечення ринок "чорного зерна" практично зник: масові схеми з використанням "форм 2" втратили сенс, експорт перейшов у прозорий податковий контур, а рівень зловживань зведено до мінімуму", – написав він у Телеграм.

Парламентарій уточнив, що послугою РЕЗ з моменту запровадження 1 грудня 2024 року скористались 2 008 платників, зареєстровано 78 390 податкових накладних на загальний обсяг постачання – 754,8 млрд грн (без урахування ПДВ) та ПДВ – 1,86 млрд грн. За цей період до держбюджету також надійшло понад 575 млрд грн валютної виручки, що у валюті відповідно було $12,7 млрд, EUR0,939 млрд або PLN - 4,4 млн (за середнім курсом валюти за місяць по Нацбанку).

За інформацією Гетманцева, у топ-5 продукції за 2025 рік, по якій були зареєстровані ПН/РК, увійшли соняшникова олія (на 167,27 млрд грн, або 3 447,2 тис. тонн), кукурудза (на 144,99 млрд грн, або 16 244,1 тис. тонн), пшениця (на 91,93 млрд грн, або 10 076,4 тис. тонн), соєві боби (на 52,64 млрд грн, або 3 214,1 тис. тонн), насіння ріпаку (30,87 млрд грн, або 1 412,2 тис. тонн).

Режим експортного забезпечення (РЕЗ) запроваджено з 1 грудня 2024 року як надзвичайний захід на час воєнного стану для детінізації експорту зернових (пшениця, кукурудза, ячмінь) та олійних (соя, ріпак, соняшник) культур, а також олії, меду і горіхів. Головна причина запровадження РЕЗ – необхідність приборкати "чорний" експорт зерна, що скуповувалося за готівку без сплати податків. Через використання фіктивних фірм-одноденок мільярди доларів від продажу врожаю залишалися на закордонних рахунках компаній.

Новий режим дозволяє експортувати агропродукцію лише зареєстрованим платникам ПДВ, що мають прозору історію та підтверджене походження товару. Для контролю експорту уряд запровадив щомісячне встановлення мінімально допустимих експортних цін та особливий порядок реєстрації податкових накладних. Завдяки ним аграрії не можуть продавати продукцію за кордон за заниженою вартістю, а кожна операція проходить ретельну перевірку ще до моменту перетину кордону, що забезпечує гарантоване повернення валюти в країну та стабільне наповнення бюджету через прозоре оподаткування агроекспорту.