GRAIN STORAGE FORUM 2026: як і коли пройде форум для фахівців агросектору?
30 січня 2026 року відбудеться Grain Storage Forum – найбільший в Україні форум у галузях вирощування, зберігання, переробки, логістики і трейдингу агропродукції.
Завдання форуму: аналіз поточної ситуації, виокремлення головних проблем, пошук і напрацювання рішень для забезпечення стабільної роботи й підвищення ефективності агровиробництва, переробки, та логістики агропродукції у воєнний час.
Місце проведення: м. Київ, Паркова дорога, 16а, КВЦ «Парковий».
Для кого подія: виробники продукції рослинництва, елеватори, переробники, логісти, трейдери та всі компанії, що забезпечують відповідні галузі обладнанням, технологіями й послугами.
Кількість учасників: 1200+ фахівців агросектору
Форум включатиме:
- Конференції за напрямами:
– «Тренди агровиробництва»
– «Зберігання зерна»
– «Переробка зернових та олійних»
– «Трейдинг і логістика»
- Презентаційні семінари від компаній-лідерів ринку
- Виступи провідних фахівців галузей з кейсами ефективного ведення агробізнесу, представників влади та експертного середовища
- Виставка технологічних рішень і обладнання від провідних виробників
- Жива музика, лаунж-зона
- Кава-паузи та фуршети
Більше інформації – на офіційному сайті: https://grain-storage-forum.com
З питань партнерства та участі у виставці звертайтеся до організаторів за контактами:
+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]