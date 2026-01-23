Інтерфакс-Україна
GRAIN STORAGE FORUM 2026: як і коли пройде форум для фахівців агросектору?

30 січня 2026 року відбудеться Grain Storage Forum – найбільший в Україні форум у галузях вирощування, зберігання, переробки, логістики і трейдингу агропродукції.

Завдання форуму: аналіз поточної ситуації, виокремлення головних проблем, пошук і напрацювання рішень для забезпечення стабільної роботи й підвищення ефективності агровиробництва, переробки, та логістики агропродукції у воєнний час.

Місце проведення: м. Київ, Паркова дорога, 16а, КВЦ «Парковий».

Для кого подія: виробники продукції рослинництва, елеватори, переробники, логісти, трейдери та всі компанії, що забезпечують відповідні галузі обладнанням, технологіями й послугами.

Кількість учасників: 1200+ фахівців агросектору

Форум включатиме:

  • Конференції за напрямами:
    – «Тренди агровиробництва»
    – «Зберігання зерна»
    – «Переробка зернових та олійних»
    – «Трейдинг і логістика»
  • Презентаційні семінари від компаній-лідерів ринку
  • Виступи провідних фахівців галузей з кейсами ефективного ведення агробізнесу, представників влади та експертного середовища
  • Виставка технологічних рішень і обладнання від провідних виробників
  • Жива музика, лаунж-зона
  • Кава-паузи та фуршети

Більше інформації – на офіційному сайті: https://grain-storage-forum.com  

З питань партнерства та участі у виставці звертайтеся до організаторів за контактами:

+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]

