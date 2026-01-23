GRAIN STORAGE FORUM 2026: як і коли пройде форум для фахівців агросектору?

30 січня 2026 року відбудеться Grain Storage Forum – найбільший в Україні форум у галузях вирощування, зберігання, переробки, логістики і трейдингу агропродукції.

Завдання форуму: аналіз поточної ситуації, виокремлення головних проблем, пошук і напрацювання рішень для забезпечення стабільної роботи й підвищення ефективності агровиробництва, переробки, та логістики агропродукції у воєнний час.

Місце проведення: м. Київ, Паркова дорога, 16а, КВЦ «Парковий».

Для кого подія: виробники продукції рослинництва, елеватори, переробники, логісти, трейдери та всі компанії, що забезпечують відповідні галузі обладнанням, технологіями й послугами.

Кількість учасників: 1200+ фахівців агросектору

Форум включатиме:

Конференції за напрямами:

– «Тренди агровиробництва»

– «Зберігання зерна»

– «Переробка зернових та олійних»

– «Трейдинг і логістика»

Презентаційні семінари від компаній-лідерів ринку

Виступи провідних фахівців галузей з кейсами ефективного ведення агробізнесу, представників влади та експертного середовища

Виставка технологічних рішень і обладнання від провідних виробників

Жива музика, лаунж-зона

Кава-паузи та фуршети

Більше інформації – на офіційному сайті: https://grain-storage-forum.com

З питань партнерства та участі у виставці звертайтеся до організаторів за контактами:

+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]