Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

Затвердження Радою Європейського Союзу (Council of the EU) оновлення угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, яке передбачає суттєве збільшення квот на експорт чутливої агропродукції в ЄС порівняно з тими, які діяли до введення автономних торговельних преференцій (ATM) у 2022 році, очікується у вересні 2025 року, повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він повідомив, що на засідання ради ЄС ці зміни будуть винесені у такому саме вигляді, як вони були попередньо затверджені наприкінці червня Європейською комісією, незважаючи на деякі заклики переглянути ці попередні домовленості.

Качка впевнений, що Рада ЄС прийме позитивне рішення з цього питання.

Як повідомлялося, введені у 2022 році автономні торговельні преференції перестали діяти 5 червня цього року, після чого була поновлена дія квот відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, частиною якої є угода про Зону вільної торгівлі (DCFTA).

Після затвердження Радою ЄС зміни до угоди мають бути офіційно ухвалені Комітетом асоціації ЄС-Україна.

Качка раніше наголошував, що оновлення угоди дозволить зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за часи дії автономних торгівельних преференцій, тоді як за відсутності таких змін потенційні втрати України оцінювались у $800 млн.

Торговий представник повідомляв, що з 40 квот на експорт української продукції у країни ЄС п'ять буде лібералізовано в цілому (гриби, продукти з ферментованого молока, харчові домішки), у чотирьох квотах лібералізовано окремі товари (наприклад, виноградний сік, фруктозу, жирніші види сухого молока), а чотири квоти перекомпоновано.

За його словами, розмір квот на мед збільшено з 2021 року на 483,3% (до 35 тис. тонн), на цукор та оброблений крохмаль – на 400% (до 100 тис. тонн та 8 тис. тонн відповідно), ячмінну січку та крупи; зернові, оброблені іншим чином – на 335,8% (до 34 тис. тонн), висівки, лузгу та залишки – на 286% (до 85 тис. тонн).

Квоти на експорт сухого молока зростуть на 208% (до 15,4 тис. тонн), яєць – на 200% (до 18 тис. тонн), солоду, оброблених томатів та перероблених цукрових продуктів – на 150% (до 17,5 тис. тонн, 25 тис. тонн та 7,5 тис. тонн відповідно), крохмалі – на 144% (до 24,4 тис. тонн), вершкове масло – на 133,3% (до 7 тис. тонн), овес – на 92,5% (до 7,7 тис. тонн), кукурудзу – на 53% (до 1 млн тонн).

Як уточнив Качка, на 50% збільшено квоти на експорт молока, вершків, згущеного молока (до 15 тис. тонн), часнику (до 750 тонн), інші цукрів (до 30 тис. тонн), соку яблучного (до 30 тис. тонн), продуктів з обробленого вершкового масла (до 375 тонн), цукрової кукурудзи (до 2,25 тис. тонн), манітол-сорбітолу (до 150 тонн), перероблених зернових продуктів (до 3 тис. тонн).

За його словами, квоти на експорт цукрових сиропів зростуть на 35% (до 2,8 тис, тонн), м’яса птиці – на 33,3% (до 120 тис. тонн), пшениці – на 30% (до 1,3 млн тонн), етанолу – на 25% (до 125 тис. тонн) та ячменю – на 22,2% (до 450 тис. тонн).

Торговий представник зазначив, що по відношенню до реальних обсягів торгівлі 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій, і ще в трьох квотах обсяг більший за експорт 2024 року.

Як пояснив Качка, у шести квотах, в яких обсяг менший за рівень 2024 року (сухе молоко, яйця, мед, пшениця, ячмінь та кукурудза), умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту.

"І лише для трьох товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду", – підкреслював торговий представник.

Згідно з наявними даними, мова йде про м’ясо птиці, цукор та сік яблучний, експорт яких 2024 року з України в ЄС становив відповідно 136,6 тис. тонн, 331,8 тис. тонн та 78,2 тис. тонн.