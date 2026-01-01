Інтерфакс-Україна
Події
18:31 01.01.2026

Головування Кіпру в Раді ЄС розпочинається у вирішальний момент для Європи - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про очікування підвищення готовності та конкурентоспроможності Європи під час головування Кіпру в Раді Європейського союзу.

"Головування Кіпру в Раді ЄС розпочинається у вирішальний момент для Європи. Тому його зосередженість на зміцненні автономії Європи надзвичайно важлива. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з метою підвищення готовності та конкурентоспроможності Європи", - написала фон дер Ляєн в Х у четвер, додавши грецькою "Ласкаво просимо".

Як повідомлялося, на початку грудня президент Кіпру Нікос Христодулідіс відвідав Київ. Президент України Володимир Зеленський заявив тоді, що найближчі місяці дадуть більше прогресу на шляху України до Європейського Союзу, і головування Кіпру в Раді ЄС у першій половині 2026 року може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень. Також він подякував Кіпру за підтримку України на політичному рівні, за підтримку санкційної політики проти РФ, за подальшу спільну роботу з партнерами щодо російського танкерного флоту, російських схем обходу санкцій.

Теги: #головування #рада_єс #кіпр

